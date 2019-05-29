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"Олимпик" отыграл два мяча и сохранил прописку в Премьер-лиге

29 мая, 19:01

Дубль Дегтярева помог донецкому клубу избежать переходных матчей

Ничья в пользу гостей
Ничья в пользу гостей. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Сегодня последний матч в сезоне сыграли полтавская "Ворскла" и донецкий "Олимпик". Команды встретились в 32-м туре чемпионата Украины по футболу. С турнирной точки зрения матч был важен только гостям. Ничья позволяла им избежать переходных матчей и гарантировать себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Дончане заставили понервничать своих болельщиков. В первом тайме они пропустили дважды. Уже на 5-й минуте после стандарта Шарпар открыл счет. А перед свистком на перерыв полтавчане удвоили преимущество. За фол в штрафной был назначен пенальти, который реализовал Васин.

Ключевой момент произошел на 68-й минуте, когда в составе "Олимпика" на замену вышел Дегтярев. Он и стал героем для донецкой команды. Сначала замкнул прострел в штрафную. А потом с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Ничья, которая вполне устроила гостей.

"Ворскла" – "Олимпик" – 2:2
Голы: Шарпар (5), Васин (44, пен.) – Дегтярев (75, 83)

Напомним, что "Карпаты" отправили "Арсенал" в Первую лигу, а сами сыграют в стыковых матчах.

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Тег чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Олимпик Донецк

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Сегодня|Спорт

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