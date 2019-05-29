"Олимпик" отыграл два мяча и сохранил прописку в Премьер-лиге
Дубль Дегтярева помог донецкому клубу избежать переходных матчей
Сегодня последний матч в сезоне сыграли полтавская "Ворскла" и донецкий "Олимпик". Команды встретились в 32-м туре чемпионата Украины по футболу. С турнирной точки зрения матч был важен только гостям. Ничья позволяла им избежать переходных матчей и гарантировать себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.
Дончане заставили понервничать своих болельщиков. В первом тайме они пропустили дважды. Уже на 5-й минуте после стандарта Шарпар открыл счет. А перед свистком на перерыв полтавчане удвоили преимущество. За фол в штрафной был назначен пенальти, который реализовал Васин.
Ключевой момент произошел на 68-й минуте, когда в составе "Олимпика" на замену вышел Дегтярев. Он и стал героем для донецкой команды. Сначала замкнул прострел в штрафную. А потом с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Ничья, которая вполне устроила гостей.
"Ворскла" – "Олимпик" – 2:2
Голы: Шарпар (5), Васин (44, пен.) – Дегтярев (75, 83)
Напомним, что "Карпаты" отправили "Арсенал" в Первую лигу, а сами сыграют в стыковых матчах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпик" отыграл два мяча и сохранил прописку в Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"