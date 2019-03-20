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"Олимпик" усилился нигерийским защитником

Сегодня, 09:52

18-летний Дарлингтон Игвекали заключил соглашение с донецким клубом до лета 2023 года

Во время подписания контракта
Во время подписания контракта. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"
"Олимпик" усилился нигерийским защитником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f1/29b/5c91f129b7e28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f1/29b/5c91f129b7e28.jpg Футбол 18-летний Дарлингтон Игвекали заключил соглашение с донецким клубом до лета 2023 года

Донецкий "Олимпик" подписал контракт с нигерийским защитником Дарлингтоном Игвекали. С 18-летним футболистом подписано соглашение сроком до лета 2023 года. Он будет выступать под 20-м номером.

Дарлингтон Игвекали

  • Родился: 04.04.2000
  • Рост/вес: 190/86
  • Амплуа: защитник
  • Предыдущие клубы: ФК "Аланияспор" (Турция)

Новичок "Олимпика" родился в Нигерии и является воспитанником Magic international football club ENUGU. После окончания обучения в академии попал в турецкий "Аланьяспор". На протяжении полугода тренировался с первой командой и выступал в молодежном первенстве турецкой лиги U-21, где сыграл восемь поединков.

Обладает внушительными данными, высокий, пластичный и быстрый футболист. Основное амплуа – центральный защитник.

Напомним, что по итогам первой части чемпионата Украины по футболу "Олимпик" занял десятое место, в 22 матчах набрав 20 очков. Поэтому на втором этапе Премьер-лиги донецкий клуб будет бороться за сохранение прописки в УПЛ. Его конкуренты – "Арсенал", "Черноморец", "Карпаты", "Десна" и "Ворскла".

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Тег защитник, чемпионат Украины, Олимпик Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Олимпик"

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