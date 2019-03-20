"Олимпик" усилился нигерийским защитником
18-летний Дарлингтон Игвекали заключил соглашение с донецким клубом до лета 2023 года
Донецкий "Олимпик" подписал контракт с нигерийским защитником Дарлингтоном Игвекали. С 18-летним футболистом подписано соглашение сроком до лета 2023 года. Он будет выступать под 20-м номером.
Дарлингтон Игвекали
- Родился: 04.04.2000
- Рост/вес: 190/86
- Амплуа: защитник
- Предыдущие клубы: ФК "Аланияспор" (Турция)
Новичок "Олимпика" родился в Нигерии и является воспитанником Magic international football club ENUGU. После окончания обучения в академии попал в турецкий "Аланьяспор". На протяжении полугода тренировался с первой командой и выступал в молодежном первенстве турецкой лиги U-21, где сыграл восемь поединков.
Обладает внушительными данными, высокий, пластичный и быстрый футболист. Основное амплуа – центральный защитник.
Напомним, что по итогам первой части чемпионата Украины по футболу "Олимпик" занял десятое место, в 22 матчах набрав 20 очков. Поэтому на втором этапе Премьер-лиги донецкий клуб будет бороться за сохранение прописки в УПЛ. Его конкуренты – "Арсенал", "Черноморец", "Карпаты", "Десна" и "Ворскла".
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