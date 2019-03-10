"Олимпик" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "третьей силой" Премьер-лиги

"Александрия" не удержала победный счет в домашнем матче с "Олимпиком", играя в большинстве

"Александрия" сыграла вничью с "Олимпиком" - 1:1. Фото fco.com.ua.

"Олимпик" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "третьей силой" Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/576/572/5c85765724cdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/576/572/5c85765724cdd.jpg 2019-03-10T22:40:00+02:00 Футбол "Александрия" не удержала победный счет в домашнем матче с "Олимпиком", играя в большинстве

В 21 туре украинской Премьер-лиги "Александрия" и "Олимпик" сыграли вничью. Поединок прошел в Александрии на стадионе "Ника" и завершился со счетом 1:1. Хозяева не смогли удержать победный счет, играя в большинстве. На гол Кирилла Ковальца гости ответили точным ударом Матара. К тому времени они уже играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Тейшейра.

После этого матча в активе "Александрии" стало 38 очков, команда Владимира Шарана сохраняет третью строчку в турнирной таблице. У "Олимпика" стало 20 очков (десятое место в таблице).

"Александрия" – "Олимпик" – 1:1 (0:0)

Голы: Ковалец (69) – Матар (88)

Желтые карточки: Дедечко (41), Ковалец (54), Задерака (59), Банада (80), Полярус (90+2) – Тейшейра (79), Тейшейра (83)

Удаление: Тейшейра (83, повторное предупреждение).

Ранее в поединке 21 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове разгромил "Карпаты" со счетом 5:0. Дублем отметился Виктор Коваленко, а после первого гола в ворота львовян игроки "Шахтера" поздравили Паулу Фонсеку с рождением сына.

Также в воскресенье "Динамо" в киевском дерби разгромило "Арсенал" с таким счетом, какой нужен в ответной игре с "Челси". Дублем отметился Денис Гармаш, которого в лондонском матче с "Челси" Хацкевич задействовал только во втором тайме. Также мяч забил Сидклей, тоже не игравший в старте на "Стэмфорд Бридж". Перед свистком на перерыв окончательный счет установил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти.

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