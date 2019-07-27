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"Олимпик" всколыхнул трансферный рынок, подписав двух бразильцев и чемпиона мира по футболу

27 июля, 13:37

Донецкий клуб заключил соглашение сразу с шестью игроками

Алию Абубакар выигрывал ЧМ U17
Алию Абубакар выигрывал ЧМ U17. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Еще недавно мы сообщали, что заявки "Олимпика" на сезон не хватает даже для одного матча. И вот донецкий клуб объявил о подписании сразу шестерых игроков.  

Двое игроков – футболисты с бразильскими паспортами. Речь идет о полузащитниках Луизе Фернандо и Фабиньо, которые успешно прошли просмотр в донецкой команде и смогли своей игрой впечатлить тренерский штаб во главе с Жулио Сезаром.

Оба новичка – уроженцы Рио де Жанейро, прошедшие футбольные школы именитых клубов "Фламенго" и "Ботафого". В Украине выступали за "Металлист 1925".

Также защищать цвета донецкой команды в новом сезоне будут трое украинцев. Соглашения с донецким клубом подписали экс-защитник "Черноморца" Иван Трубочкин и воспитанники "Карпат" полузащитник Тарас Завийский и голкипер Герман Пеньков.

Еще одним новичком стал нигерийский защитник Алию Абубакар, который в 2013 году в составе своей национальной сборной стал чемпионом мира в возрастной категории до 17 лет. 

Напомним, что 28 июля в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо". Трофей разыгрывают с 2004 года. У "Шахтера" – 8 побед, у "Динамо" – 7.  "Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины.

Год назад Суперкубок Украины выиграло "Динамо":

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Тег футбол, чемпионат Украины, Олимпик Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Олимпик"

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