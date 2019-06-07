"Олимпику" окончательно запретили участвовать в следующем чемпионате Украины
Донецкий клуб наказан за скандал с договорными матчами
Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) после последнего заседания по делу донецкого "Олимпика" оставил в силе решение о невыдаче клубу аттестата. Таким образом, остается в силе решение о лишении права команд U-21 и U-19 "Олимпика" участвовать в соревнованиях среди команд U-21 и U-19 сезона-2019/2020 под эгидой ФФУ, УПЛ и ПФЛ.
Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны.
Тем не менее, по результатам рассмотрения дела АК УАФ решил изменить свое решение, уменьшив дисквалификацию бывшим игрокам клуба Назару Единаку, Вадиму Счастливцеву, Владиславу Писковому, Артему Козлову, Луке Надирадзе и Богдану Степаненко, с пожизненной до двух лет.
Ранее мы писали, что вратарь Мартыщук рассказал, как "Карпаты" за 110 тысяч долларов сдавали матч "Металлисту". Экс-голкипер львовской команды спустя 11 лет пролил свет на самый скандальный матч в истории украинского футбола.
Интересно, что в последнем туре чемпионата Украины "Олимпик" сыграл вничью с "Ворсклой" и избежал вылета в Первую лигу. Но теперь неизвестно, будет ли клуб в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге.
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