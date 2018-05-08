Олимпийская чемпионка Сидни Леру отметила День Рождения с пивом у бассейна

Футболиста разместила фото, на котором она проводит время у бассейна в бикини

Известная американская футболистка Сидни Рэй Леру Дуайер (или просто Сидни Леру) в понедельник отметила 28-летие. "Привет, 28!" – написала Сидни в социальных сетях и показала, как она провела этот день. Футболистка в черном бикини развлекается у бассейна, на столике видна бутылка пива.

Сидни Леру играет в клубе "Канзас Сити" на позиции нападающего, с 2011 года провела 77 матчей в составе национальной сборной США и забила 35 голов. Интересно, что спортсменка родилась в Канаде и на раннем этапе карьеры выступала за юношескую сборную Канады, за которую сыграла два матча в 2004 году. Также выступала в чемпионате NCAA за команду Калифорнийского университета и ряд других клубов WPS и NWSL.

В детстве девушка играла в бейсбол, ее отец был профессиональным бейсболистом. Родители Сидни Леру развелись, мать была на третьем месяце беременности.

В 2012 году стала самой молодой футболисткой, отличившейся на олимпийском футбольном турнире. На Олимпиаде-2012 в составе сборной США завоевала "золото", также на ее счету "золото" чемпионата мира 2015 года.

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