Олимпийский чемпион: "Жребий для "Шахтера" не смертельный, а я – фартовый"

Олег Верняев / Фото: Instagram

Жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов футболисты донецкого "Шахтера" вместе с журналистами смотрели в киевском Champion Hall. Также на жеребьевке присутствовал и ВИП-болельщик "Шахтера" Олег Верняев. Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике специально для "Сегодня" прокомментировал результаты жеребьевки.

Все результаты группового этапа Лиги чемпионов

"Жребий – не смертельный. У "Зенита", о котором говорили, что им всегда везет, группа посерьезнее. Я с удовольствием бы слетал с командой на какой-нибудь выездной матч. Больше всего хотелось бы побывать на "МанСити". Я, кстати, был на игре с ними в Харькове в позапрошлом году, когда наши выиграли 2:1. А потом еще на одной харьковской игре – когда обыграли "Рому", ну, когда Фред со штрафного забил. Так что, я для "Шахтера" фартовый (с улыбкой). Мне вот сейчас сказали в клубе, что в принципе это возможно – полететь с ними. И если у меня в расписании будет окошко, а оно вроде будет, я с удовольствием полечу, поддержу ребят. Тем более, что я еще ни разу не был на выездных матчах", признался Верняев.

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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