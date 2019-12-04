"Он – бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры": Месси сравнил себя с Роналду

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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"Я не могу сказать, кто из нас лучше. Мы выполняем разные задачи: он – бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры. Чтобы получить "Золотой мяч", ты должен провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов. Триумф в Европе со своим клубом в большинстве случаев дает тебе дополнительные очки", – отметил аргентинец.

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"Когда Роналду выиграл пятый "Золотой мяч", только что закончилось великолепное время для "Реала", когда они выигрывали все. Он заслужил это. Я мог сделать больше. Как я справлялся с этим? На самом деле, не очень хорошо. Осознание того, что я не единственный игрок с пятью "Золотыми мячами", ранило меня", – сказал Месси.

Напомним, ранее Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола. "Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело", – признался 32-летний аргентинец.

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