"Он босс на поле": лидер сборной Нидерландов искусно зачитал рэп о партнере по сборной

Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай фристайлом зачитал рэп о своем соотечественнике Вирджиле ван Дейке. Футболист на ходу выдумывал текст частично на английском и частично на голландском. Ранее мы писали о том, что лидер "Аякса" в шоке, что его команду не признают чемпионом.

"Ты не захочешь пересечься с ван Дейком, ты не захочешь увидеть ван Дейка. Он капитан нации, лидер, босс на поле. Он приходит на угловой, сильный удар головой. Он ничего ни у кого не берет, только деньги. Ван Дейк, он герой для всех голландцев. Ван Дейк, берегись, он бьет. Вы знаете, мы не лжем. Голландец, он летает", – зачитал Депай.

В конце форвард пожелал, чтобы ван Дейк подписал контракт не с "Ливерпулем", а с "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, в конце прошлого года Мемфис Депай получил ужасную травму. Ключевой игрок сборной Нидерландов порвал крестообразные связки, из-за чего мог пропустить Евро-2020, где его ждет матч с украинской командой, возглавляемой Андреем Шевченко.

Смотрите, как забивает Мемфис Депай

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