"Он – как Шварценеггер": босс "Баварии" восхитился телом поляка, забивавшего "Шахтеру"
Руководитель клуба-гранда немецкого футбола не намерен расставаться с Робертом Левандовским
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге восхитился рельефной мускулатурой нападающего команды Роберта Левандовского, сравнив поляка с семикратным обладателем титула "Мистер Олимпия" и, кстати, другом братьев Кличко – Арнольдом Шварценеггером.
"Роберт Левандовский чрезвычайно комфортно чувствует себя в "Баварии". Посмотрите на его тело и игру, он может выступать на топ-уровне еще несколько лет. Такого игрока нельзя отпускать. У него тело как у Арнольда Шварценеггера", – приводит слова Румменигге Sport Bild.
Терминатор Левандовский, забивший 202 гола в Бундселиге, вскоре должен продлить контракт с "Баварией", имеющей прозвище ФК "Голливуд". Действующее соглашение 30-летнего польского нападающего, в свое время забивавшего "Шахтеру" в Лиге чемпионов, истекает летом 2021 года.
Отметим, что на днях забивной форвард "Баварии" ударом ноги открыл бутылку шампанского. В рамках популярного челленджа Роберт Левановский справился со своей задачей очень эффектно. Хотя, конечно, Ирина Морозюк, открывшая бутылку грудью, все равно вне конкуренции.
Напомним, что концовка прошлого сезона в Бундеслиге ознаменовалась небольшим скандальчиком с участием Роберта Левандовского. Форвард "Баварии" подрался с другим нападающим команды Кингсли Команом. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать француза и поляка. К удивлению игроков "Баварии", главный тренер мюнхенцев Нико Ковач не отправил Комана и Левандовского в раздевалку - после конфликта они продолжили занятие.
Смотрите, как Роберт Левандовский забивает за "Баварию"
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Источники:
Bild , Сегодня|Спорт
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