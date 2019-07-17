"Он – как Шварценеггер": босс "Баварии" восхитился телом поляка, забивавшего "Шахтеру"

Руководитель клуба-гранда немецкого футбола не намерен расставаться с Робертом Левандовским

Роберт Левандовский и Арнольд Шварценеггер. Фото: Getty Images

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге восхитился рельефной мускулатурой нападающего команды Роберта Левандовского, сравнив поляка с семикратным обладателем титула "Мистер Олимпия" и, кстати, другом братьев Кличко – Арнольдом Шварценеггером.

"Роберт Левандовский чрезвычайно комфортно чувствует себя в "Баварии". Посмотрите на его тело и игру, он может выступать на топ-уровне еще несколько лет. Такого игрока нельзя отпускать. У него тело как у Арнольда Шварценеггера", – приводит слова Румменигге Sport Bild.

Терминатор Левандовский, забивший 202 гола в Бундселиге, вскоре должен продлить контракт с "Баварией", имеющей прозвище ФК "Голливуд". Действующее соглашение 30-летнего польского нападающего, в свое время забивавшего "Шахтеру" в Лиге чемпионов, истекает летом 2021 года.

Отметим, что на днях забивной форвард "Баварии" ударом ноги открыл бутылку шампанского. В рамках популярного челленджа Роберт Левановский справился со своей задачей очень эффектно. Хотя, конечно, Ирина Морозюк, открывшая бутылку грудью, все равно вне конкуренции.

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

Напомним, что концовка прошлого сезона в Бундеслиге ознаменовалась небольшим скандальчиком с участием Роберта Левандовского. Форвард "Баварии" подрался с другим нападающим команды Кингсли Команом. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать француза и поляка. К удивлению игроков "Баварии", главный тренер мюнхенцев Нико Ковач не отправил Комана и Левандовского в раздевалку - после конфликта они продолжили занятие.

Смотрите, как Роберт Левандовский забивает за "Баварию"

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