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Он круче Коноплянки: "Бешикташ" готов купить чемпиона мира из Украины

18 июня, 10:58

Турецкий клуб заинтересовался полузащитником Георгием Цитаишвили

Цитаишвили с трофеем чемпионата мира
Цитаишвили с трофеем чемпионата мира. Фото: AFP

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов турецкого "Бешикташа". Представители турецкого гранда дали положительную оценку 18-летнему футболисту, после молодежного чемпионата мира, который завершился в Польше.

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По мнению скаутов "Бешикташа", киевский динамовец более талантливый футболист, чем другой украинский вингер – Евгений Коноплянка, которого давно сватают в турецкий клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне Цитаишвили провел за "Динамо" 6 матчей во всех турнирах, а в составе сборной Украины U-20 стал победителем ЧМ-2019. В финальном матче мундиаля Цитаишвили забил третий гол в ворота Южной Кореи.


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Как сообщалось ранее, агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича. "Что не так?": представитель Владислава Супряги Иван Пироженко заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро. Супряга отличился дублем в финале мирового первенства.

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Тег Бешикташ, Георгий Цитаишвили

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Источник:

Футбол 24

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