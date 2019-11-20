Он лучше Роналду: определился лучший бомбардир отбора на Евро-2020

Форвард сборной Англии Герри Кейн / Фото: AFP

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира на Евро-2020. 26-летний форвард наколотил 12 голов при пяти результативных передачах. Он обошел израильского нападающего Эрана Захави и звезду сборной Португалии Криштиану Роналду – они завершили отбор с 11 точными выстрелами. Ранее мы писали, что стали известны 20 участников Евро-2020, остальные определятся в марте.

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Отметим, что во время отборочного турнира Кейн оформил два хет-трика – в ворота Болгарии и в недавнем матче против Черногории. Напомним, что матч против Черногории стал для Англии 1000-м в истории. Родоначальники футбола с размахом отметили юбилей и нанесли черногорцам самое разгромное поражение в истории. За свою историю Англия одержала 569 побед, 241 встречу свела вничью и 190 раз проиграла.

Лучшим нападающим в составе сборной Украины стал Роман Яремчук. Форвард "Гента" забил четыре мяча в семи матчах, в том числе и в ворота действующих чемпионов Европы Португалии.

Добавим, что самой результативной командой отбора стала сборная Бельгия, забившая в ворота соперников 40 мячей. На три гола меньше наколотили Англия и Италия. На счету Украины 17 результативных ударов. А звание лучшей защиты разделили между собой бельгийцы и турки – за весь отбор они пропустили только по три мяча. Украина и Италия делят между собой второе место – по 4 пропущенных гола.

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