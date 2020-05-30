"Он мне изменял": Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном "Динамо"

Еще одна шокирующая новость! Самая откровенная из жен украинских футболистов Ирина Морозюк заявила о расставании с бывшим капитаном киевского "Динамо" Николаем Морозюком, который выступает сейчас за турецкий "Ризеспор". По словам девушки, не сдерживавшей слез во время интервью, футболист ей изменял. Ранее Артем Кравец развелся с красавицей Анной.

"Мы расстались полгода назад, – заявила Ирина Морозюк. – Сначала мы с ним взяли паузу – это было в октябре 2019 года. Так решили. Уходили ли чувства, когда он переехал в Турцию? Отчасти да. И у него, и у меня. У кого-то больше. Он запустил процесс, а я его закончила. У нас все было спокойно. Не было скандалов и обид. Все было очень сентиментально, потому что мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга. Было страшно и непривычно. У нас была такая сильная любовь, что мы не могли подумать, что когда-то такое произойдет. Но я считаю, что так лучше. Хоть и люблю его до сих пор"

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Реклама

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

"Конечно, мне было тяжело. Потому что я видела в нем не только мужчину. Не понимаю, почему я сейчас плачу… Общается ли он с сыном? Конечно. Мы в октябре расстались, но потом еще время вместе проводили, вместе праздновали Новый год, он жил у нас дома. Первый период времени мы не понимали… Мы взяли паузу, но не расстались. Была вероятность, что мы вернемся друг к другу. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, через год мы будем вместе. Или через полгода, или через неделю. Или никогда. Я допускаю любой момент в своей жизни"

Реклама Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Реклама Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Читайте также: Вот это поворот! Еще одна звездная пара украинского футбола распалась, но игрок недолго был сам

"Есть ли сейчас кто-то у Коли? Я думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, да, изменял. Как к этому отношусь? Да никак не отношусь. Я этого не чувствовала, но допускаю это. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла. Я, кстати, считаю враньем разговоры о том, что мужчины полигамны, а женщины – нет. Я думаю, что женщины более полигамны. Но нам социум навязывает обратное, поэтому девушки стесняются своей полигамности", – рассказала Ирина Морозюк в интервью каналу "Олицкая"

Напомним, в апреле Ирина Морозюк переболела COVID-19. "Было очень хреново", – призналась девушка, пожаловавшись на потерю обоняния, кашель и повышенную температуру.

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама