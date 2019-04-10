Он не нарочно: футболист, ставший жертвой Малиновского, выступил в защиту украинца

Прокурор требует для нашего полузащитника отстранения до конца сезона. Но, похоже, это перебор

Удаление Малиновского. Фото: Getty Images

Он не нарочно: футболист, ставший жертвой Малиновского, выступил в защиту украинца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9a6/3b5/5ca9a63b537bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9a6/3b5/5ca9a63b537bd.png 2019-04-10T13:34:00+03:00 Футбол Прокурор требует для нашего полузащитника отстранения до конца сезона. Но, похоже, это перебор

Полузащитник "Гента" Биргер Ферстрете просит не судить строго украинского футболиста "Генка" Руслана Малиновского, от которого Биргеру досталось бутсой по лицу в недавнем матче команд в чемпионате Бельгии. Как сообщалось, в том победном для своей команды поединке Малиновский не только забил два гола, но и на последних минутах получил красную карточку за то, что при падении на газон шипами бутс рассек лицо игроку соперника. Прокурор футбольной федерации Бельгии считает, что украинец специально ударил Ферстрете и предлагает дисквалифицировать Руслана на 7 матчей, что автоматически оставит его без футбола до конца сезона.

Видео удаления Малиновского за фол на Ферстрете

Однако Биргер Ферстрете считает, что Руслан Малиновский не заслуживает строгого наказания. "Сегодня я уже тренировался в общей группе, – сказал полузащитник "Гента". – Если не считать синяк под глазом и царапины, то все хорошо. Я тоже посмотрел эпизод после игры и считаю, что это произошло не специально, а скорее, из-за неудачного столкновения".

Как сообщалось ранее, партнер Малиновского по сборной Украины Марлос после операции в Барселоне выбыл на шесть недель. Однако он может восстановиться к судьбоносоным матчам сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня, которые команда Андрея Шевченко проведет во Львове.

Также сообщалось, что футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии. Наши легионеры "Гента" отвели душу в парке развлечений и рассказали, как продают себя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Он не нарочно: футболист, ставший жертвой Малиновского, выступил в защиту украинца". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.