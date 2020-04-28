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"Он никогда не был один": ушел из жизни бывший игрок "Ливерпуля"

28 апреля, 16:09

Александр Трикиша

Робинсон выступал за "Ливерпуль" всего один сезон, но успел выиграть чемпионат, Кубок Лиги, а также Кубок чемпионов

Бывший футболист английского "Ливерпуля" и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в возрасте 61 года, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев. По информации AS, Робинсон долгое время боролся с меланомой. Ранее мы писали, что сегодня исполняется 30 лет со дня последней победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии.

"С огромной грустью мы сообщаем о смерти Майкла. Эта новость оставила в нас пустоту, но также запустила поток бесконечных воспоминаний, наполненных той же любовью, что вы дарили ему. Мы всегда будем благодарны вам за то, что вы сделали его таким счастливым. Он никогда не был один. Спасибо", – говорится в сообщении.

Робинсон начал карьеру в "Престоне" в 1975 году. В дальнейшем защищал цвета "Манчестер Сити", "Брайтон энд Хоув Альбион", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Осасуны". За "Ливерпуль" Майкл выступал с 1983 по 1984 год. За это время он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии вызывался с 1980 по 1986 год.

Сегодня стало известно о смерти легендарного тренера "Сент-Этьена" Робера Эрбена. Он становился чемпионом Франции как в качестве игрока, так и тренера.

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Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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чемпионат Англии Ливерпуль

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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