Он остается!: Свершилось то, чего ждали все фанаты "Манчестер Юнайтед"

Давид Де Хеа / Фото: AFP

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2023 года, также предусмотрена опция продления еще на один сезон. Ранее мы писали, что на вратаря "Манчестер Юнайтед" нашелся неожиданный покупатель.

Английские СМИ писали, что по новому договору испанский кипер будет зарабатывать 290 тысяч фунтов в неделю.

"Для меня большая честь провести восемь лет в этом замечательном клубе и получить возможность продолжить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Когда я только приехал, то и подумать не мог, что сыграю за клуб больше 350 игр. Теперь мое будущее определено, я хочу помочь команде достичь того, во что я верю – выигрывать трофеи вместе", – цитирует Де Хеа официальный сайт клуба.

В честь такого события в клубе выпустили ролик с названием: "Это его дом".

28-летний испанец перешел в "Юнайтед" в 2011 году и провел за клуб 367 матчей. В нынешнем сезоне Де Хеа сыграл в пяти матчах, дважды отстояв на ноль.

Ранее мы писали, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок возлюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина".

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