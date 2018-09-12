"Он превратился в грубое, бессистемное лицо": тренера "Металлиста" выгнали из клуба

Харьковский "Металлист 1925", выступающий в Первой лиге Украины, уволил главного тренера команды Сергея Валяева. Причиной такого решения называется несоответствие этическим и профессиональным качествам. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Александр Горяинов.

"Беру на себя всю ответственность за мою рекомендацию Сергея Валяева и назначения его на должность главного тренера нашего клуба. Это моя личная ошибка, поскольку я не мог представить, что взвешенный, спокойный и толерантный человек, который хорошо работал в нашей команде "Металлист Юниор", получив все полномочия и власть руководителя, превратился в грубое, непоследовательное, бессистемное лицо. К большому сожалению Сергей Валяев начал плести интриги, конфликтовать почти со всеми сотрудниками, создавать различные группировки в командной среде", – заявление генерального директора Владимира Линке.

Валяев возглавил "Металлист-1925" в мае 2018 года. Буду игроком он выступал за "Металлист" (расформированный в 2016 году) в течение 7 лет, проведя в общей сложности за команду 209 матчей.

"Металлист-1925" после семи туров с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.