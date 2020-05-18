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"Он ругал нас последними словами. Прозвучало 50 матов": экс-тренера "Динамо" вспомнили в Бразилии

18 мая, 14:34

Олег Люлька

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав пролил свет на ярость Газзаева в раздевалке в финале Кубка УЕФА

Бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав рассказал, что делал и говорил главный тренер российской команды Валерий Газзаев в перерыве финала Кубка УЕФА-2005 с лиссабонским "Спортингом". Напомним, тот матч ЦСКА выиграл 3:1, проигрывая после первого тайма 0:1. Позже, в 2009/2010 годах, Газзаев был коучем киевского "Динамо".

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"В раздевалке в перерыве матча Валерий Газзаев, наш тренер… Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти! Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл. Сказал: "Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете, что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок". И не только! Добавил еще с 50 ругательств на русском, и все это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло", – заявил Вагнер Лав пресс-службе УЕФА.

Валерий Газзаев

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Валерий Газзаев / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что брата Валерия Газзаева, который за 3 минуты произнес 92 мата, отправили в отставку. Юрия Газзаева, ставшего известным после матерного разбора игры в раздевалке, уволили из "Енисея".

Также мы рассказывали, что фанаты "похоронили" руководство "Локомотива" за изгнание экс-тренера "Динамо". В качестве реакции на отставку Юрия Семина болельщики московской команды установили перед стадионом траурные фотографии боссов "железнодорожников".

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тренер кубок уефа чемпионат России Валерий Газзаев ЦСКА Москва Вагнер Лав

Источник: UEFA.com

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