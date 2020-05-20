"Он слишком неубиваемый": врач, помогавший Лобановскому, объяснил происхождение коронавируса

Бывший врач московского "Локомотива" Савелий Мышалов, много лет сотрудничавший с тренером киевского "Динамо" и сборной СССР Валерием Лобановским, выразил мнение, что смертоносный коронавирус появился в лабораторных условиях. А также специалист поделился мыслями об антивирусном протоколе, разработанном к возобновлению футбольного чемпионата России в условиях пандемии. Ранее мы писали, что от коронавируса скончался врач самого титулованного клуба России.

"К сожалению, полностью исключить риск нельзя. Любая кнопка лифта таит в себе угрозу. А столкновения на поле? А поставщики продуктов, технический персонал и просто случайные люди? А семьи игроков кто проконтролирует? Да и как выполнить все эти требования? Хочется верить в лучшее, и все же полная стерильность в футболе невозможна. Немцы начали, посмотрим, как будет у них. Если к возобновлению чемпионата России пандемия пойдет на спад, может, повезет. Какого происхождения вирус? Лабораторного. Слишком уникальные у него характеристики, слишком прилипчивый и неубиваемый", – приводит слова Савелия Мышалова сайт телеканала "Матч"

Савелий Мышалов / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

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Ранее мы писали, чтов России коронавирус обнаружили уже у второго футболиста РПЛ. Положительный тест сдал 23-летний защитник казанского "Рубина" Константин Плиев.

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