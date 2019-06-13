Он стоит как два Роналду: назван самый дорогой футболист планеты

20-летний нападающий на 85 миллионов евро превзошел Лионеля Месси. А Кришти – лишь двадцатый в рейтинге

Килиан Мбаппе. Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, которому не исполнилось и 21 года, назван самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory. Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном уровне и в сборной, командные успехи и рейтинг национального чемпионата. Чемпион мира-2018 Мбаппе возглавил этот список. Его оценили в 252,2 миллиона евро. При этом 34-летний Криштиану Роналду замкнул двадцатку. Пятикратному обладателю "Золотого мяча" приклеили ценник в 118,1 млн евро. Таким образом один Мбаппе стоит как два Роналду.

Топ-10 самых дорогих игроков планеты

Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 252,2 млн евро

Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 219,6 млн евро

Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 207,9 млн евро

Лионель Месси ("Барселона") – 167,4 млн евро

Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 159,4 млн евро

Садьо Мане ("Ливерпуль") – 157,8 млн евро

Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 155,2 млн евро

Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 144,2 млн евро

Антуан Гризманн ("Атлетико") – 143,8 млн евро

Лерой Сане ("Манчестер Сити") – 137,1 млн евро

Как сообщалось ранее, игрок сборной Андорры не проявил уважения к самому дорогому футболисту мира и снял с того капюшон. Мбаппе шутка не очень понравилась, он едва не побежал за обидчиком, но проходивший мимо партнер по команде Антуан Гризманн вмешался.

Также ранее мы писали, что форвард "ПСЖ" - быстрее Месси и Роналду: Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью. Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне. Свой юбилейный гол Мбаппе забил в матче отбора на Евро-2020 Франция – Андорра (4:0).

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