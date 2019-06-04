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Он стоит половину сборной Украины: перед выездом во Львов Сербия потеряла самого дорогого игрока

4 июня, 18:44

Из-за травмы Сергей Милинкович-Савич, которого оценивают в 75 миллионов евро, пропустит поединок с украинцами

Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич. Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с Украиной. Встреча состоится 7 июня во Львове. Напомним, команда Андрея Шевченко лидирует в своей отборочной группе, набрав по результатам стартовых двух встреч четыре очка.

"Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы, – признался Младен Крстаич. – Все остальные футболисты здоровы. Я хотел бы, чтобы все были здоровы, но мы должны оставаться позитивными и с нетерпением ждем встречи с украинцами. Все прибыли в расположение сборной с мотивацией, энтузиазмом и готовностью, несмотря на продолжительный и трудный сезон. Мы едем во Львов, чтобы добиться положительного результата. Наша цель – продолжить в Украине свою серию из восьми матчей без поражений".

Отметим, что полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, который из-за травмы не сыграет с Украиной, является самым дорогим игроком в составе сербов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро. Это более, чем половина от стоимости всей сборной Украины, которую оценивают в 143 миллиона евро.

Обзор матча Португалия – Сербия (1:1)

Как мы писали ранее, вратарь сербов озвучил самый желанный для себя счет в матче с Украиной. Марко Дмитрович озвучил планы балканской сборной на поединок с командой Андрея Шевченко во Львове, который гости не против выиграть со счетом 1:0.

Также мы давали развернутое досье на соперника: голы, бренди и липовые травмы: все о сопернике сборной Украины – склочной Сербии. 7 июня украинцы попытаются сделать с сербами то, что не удалось Германии и Криштиану Роналду.

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020, Сергей Милинкович-Савич

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Сегодня|Спорт

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