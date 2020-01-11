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"Он стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе": экс-тренер "Тоттенхэма" рассказал о знакомстве с Марадоной

11 января, 20:29

Диего стрелял в журналистов с пневматического оружия

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: AFP

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Бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о знакомстве с кумиром детства – Диего Марадоной.

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"Это было удивительно, потому что в детстве на стене моей комнаты всегда висела его фотография. А тогда я оказался с ним рядом, это было потрясающе. Помню свою первую ночь. Я выключил свет и лежал, пытаясь понять, смогу ли уснуть. Не мог в это поверить, думал, что мне все приснилось, это было что-то нереальное.

Мы были все вместе на предсезонке в Мар-дель-Плата, и я делил комнату с Диего. Однажды ночью он пошел смотреть баскетбол. Утром, когда я проснулся, его все еще не было в номере. После завтрака мы пошли на тренировку, а потом на обед. Никто не знал, где Диего. Пока мы ели, смотрели новости по телевизору – Марадона стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе, в 400 километрах от того места, где были мы!", – рассказал Почеттино.

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Instagram

Напомним, что в 1994 году Марадона напал с пневматическим ружьем на журналистов и фоторепортеров, делавших репортаж у его дома. Шестеро пострадали, остальные успели разбежаться.

Кстати, Марадона рассказал, когда лишился девственности, и что его забирали пришельцы. Легенда сборной Аргентины был очень откровенным.

Смотрите, как забивал Марадона

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов, в котором "Бавария" обыграла "Тоттенхэм":

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Тоттенхэм Диего Марадона Маурисио Почеттино

Источник: Goal.com

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