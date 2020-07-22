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"Он трогал меня каждый чертов день": топового испанского форварда обвинили в сексуальных домогательствах

22 июля, 13:45

Елена Павлова Елена Павлова

Давид Вилья и его приставания разрушили мечту девушки из США

Чемпион мира в составе сборной Испании, нападающий "Валенсии" и "Барселоны" Давид Вилья стал фигурантом секс-скандала. Как сообщает Daily Mail, девушка под именем Skyler B написала в Twitter пост, в котором рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-футболиста во времена его выступления в США. В январе 2020 года 38-летний Вилья в своем прощальном матче выиграл Кубок Императора в Японии.

"Домогательства, с которыми я столкнулась в "Нью-Йорк Сити", были настолько ужасными, что сейчас даже мысль о профессиональном спорте приводит меня в дрожь. Меня пугает возможность нахождения в окружении спортсменов. Я полностью изменила свою карьеру, потому что то дерьмо, которому я подверглась, разрушило мои мечты. Я думала, что это возможность всей жизни, когда меня взяли на стажировку. Но я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы думали, что это очень смешно. Женщины, достаточно смелые, чтобы во весь голос рассказывать свои истории, – мои герои. Я все еще нахожу забавным, что мне все это время говорили, что у меня ужасное отношение к работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут щупать, высмеивать и толкать", — написала девушка.

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Давид Вилья

Давид Вилья / Фото: Getty Images

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Вилья выступал за "Нью-Йорк Сити" с 2014 по 2018 год, а его последним клубом стал японский "Виссел Кобе". На протяжении своей карьеры Давид также защищал цвета "Валенсии", "Барселоны", "Атлетико" и других команд. В составе сборной Испании он становился чемпионом Европы и мира.

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Смотрите, как украинский атлет обвинил главного тренера сборной в сексуальном насилии

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футболист секс-скандал сборная Испании Давид Вилья Нью-Йорк Сити Сексуальное домогательство

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