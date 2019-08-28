"Он убил сына из-за кокаина": легенда сборной Аргентины попал в скандальную историю

Клаудио Каниджу / Фото: Instagram

Бывший игрок сборной Аргентины Клаудио Каниджу стал героем нескольких скандальных сюжетов аргентинского телевидения. Кстати, он играл вместе с Марадоной и является его хорошим другом. А недавно появилось видео Диего Марадоны после двух операций.

Мариана Наннис, супруга бывшего нападающего сборной Аргентины, заявила, что он теперь проживает с проституткой-наркоманкой. По словам Наннис, они с мужем еще не подавали на развод, однако уже не живут вместе.

"Он сейчас с проституткой, у которой есть наркозависимость. Она держит его под воздействием веществ целыми днями", – рассказала Мариана.

Эффектную девушку, которая, по словам жены Каниджу, живет вместе с ее мужем, зовут Софией Бонелли, и работает она моделью.

Также женщина обвинила Каниджу в том, что он уже давно употребляет кокаин, под воздействием наркотиков бил ее, и из-за этого у нее 12 лет назад случился выкидыш.

"Я бы не пожелала такого даже самому заклятому врагу. После этого я была прикована к постели 40 дней, и за все это время Клаудио ни разу не пришел повидать меня. Сегодня у меня был бы 12-летний мальчик, но муж убил его из-за пакета кокаина. Он убил нашего сына", – заявила девушка.

Сам Каниджу отреагировал на заявление жены не менее эмоционально. Экс-футболист посетовал на то, что его супруге явно нужна помощь психиатра.

"Давайте найдем Мариане психиатра, срочно! Она не в своем уме. Я сделаю это не для себя, но своих детей и всех, кто пострадал от этого безумия", – отметил Клаудио.

Отметим, что Каниджу и Наннис воспитывают троих детей: двух сыновей и дочь. Спортивную карьеру футболист завершил в 2004 году. В свое время Клаудио играл за ряд аргентинских и итальянских клубов. В 1990 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

Напомним, что ранее Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. "Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона.

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