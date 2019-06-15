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"Он уже не ребенок": Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского

15 июня, 16:50

Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты"

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что его экс-подопечный Руслан Малиновский станет хорошей покупкой для итальянкой "Аталанты". Ожидается, что сумма трансфера полузащитника сборной Украины, в составе "Генка" выигравшего чемпионат Бельгии, составит 15 миллионов евро. При этом Малиновский получит шанс выступить в групповом турнире Лиги чемпионов, прямую путевку в который "Аталанта" забронировала благодаря третьему месту в предыдущем чемпионате Италии.

"Я помню, что в самом раннем возрасте заставил Малиновского поехать с нами в тур по Южной Америке и выпустил на поле в товарищеском матче против "Фламенго", – рассказал Мирча Луческу в комментарии Calciomercato24. - Но у нас были другие сильные игроки на его позицию, поэтому мы отдали его в аренду сначала в "Севастополь", а затем в "Зарю", где он хорошо заиграл. Для "Аталанты" это будет отличная покупка. Руслан - исключительный, умный, физически сильный атакующий полузащитник. Он не очень быстрый, но способен отдать последний пас, а также воспользоваться преимуществом и хорошо пробить с левой ноги. И главное: по сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский".

Как сообщалось ранее, Малиновский отказался продлевать контракт с "Генком": хочет играть в топ-чемпионате. На встрече с руководством бельгийского клуба Руслан подчеркнул, что хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионатах Англии или Италии, и рассчитывает на трансфер в это межсезонье.

Напомним, перед отпуском Руслан Малиновский поучаствовал в двух победах сборной сборной Украины в отборе на Евро-2020 – над Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0). "Скажу честно, не ожидал, что мы забьем столько мячей", – сказал о разгроме сербов Малиновский.

Смотрите, как Малиновский забивает своей убойной левой в чемпионате Бельгии

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Тег чемпионат Италии, чемпионат Бельгии, Генк, Аталанта, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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