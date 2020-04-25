"Он в коме": в жизни молодого футболиста, заразившегося коронавирусом, наступил критический момент

23-летний полузащитник "Монпелье" Жуниор Самбия мог заразиться во время похода в магазин

Полузащитник французского клуба "Монпелье" Жуниор Самбия введен в искусственную кому после госпитализации из-за коронавируса. Ранее мы писали, что футболист Самбия находится в реанимации.

По информации агента 23-летнего французского футболиста Жуниора Самбия, Фредерика Ла Герры, состояние игрока в данный момент оценивается как достаточно тяжелое, но стабильное.

"Оно не ухудшается, но и не улучшается. Он соблюдал карантин, но, вероятно, заразился коронавирусом во время поездки в магазин. Я смог связаться с Жуниором, когда он был уже под капельницей. Он должен был выписаться в среду, но затем ситуация с легкими ухудшилась. Сейчас его ввели в искусственную кому, но до этого он сменил аж две больницы, в поисках нормальных условий", – сказал агент футболиста в интервью Le Parisien

Реклама Жуниор Самбия / Фото: Getty Images

Читайте также: "Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент французского клуба – в гневе

Напомним, ранее фанаты во Франции выступили против поспешного возобновления чемпионата. Ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей. По последним данным, во Франции – 159 952 заразившихся и 22 279 умерших от коронавируса.

Смотрите, когда ждут пика коронавируса в Украине

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама