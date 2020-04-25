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"Он в коме": в жизни молодого футболиста, заразившегося коронавирусом, наступил критический момент

25 апреля, 17:21

Олег Люлька

23-летний полузащитник "Монпелье" Жуниор Самбия мог заразиться во время похода в магазин

Полузащитник французского клуба "Монпелье" Жуниор Самбия введен в искусственную кому после госпитализации из-за коронавируса. Ранее мы писали, что футболист Самбия находится в реанимации.

По информации агента 23-летнего французского футболиста Жуниора Самбия, Фредерика Ла Герры, состояние игрока в данный момент оценивается как достаточно тяжелое, но стабильное.

"Оно не ухудшается, но и не улучшается. Он соблюдал карантин, но, вероятно, заразился коронавирусом во время поездки в магазин. Я смог связаться с Жуниором, когда он был уже под капельницей. Он должен был выписаться в среду, но затем ситуация с легкими ухудшилась. Сейчас его ввели в искусственную кому, но до этого он сменил аж две больницы, в поисках нормальных условий", – сказал агент футболиста в интервью Le Parisien

Жуниор Самбия

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Жуниор Самбия / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее фанаты во Франции выступили против поспешного возобновления чемпионата. Ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей. По последним данным, во Франции – 159 952 заразившихся и 22 279 умерших от коронавируса.

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Франция чемпионат Франции коронавирус Монпелье Жуниор Самбия

Источник: isport.ua

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