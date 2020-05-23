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Он вернулся! Сергей Ребров выиграл свой первый матч за 70 дней

23 мая, 21:13

Олег Люлька

В дебютной официальной игре после продолжительной паузы "украинский" "Ференцварош" добыл волевую победу

После паузы, связанной с пандемией, возобновился чемпионат Венгрии по футболу. В отложенном матче стартового тура чемпион страны "Ференцварош", возглавляемый украинским тренером Сергеем Ребровым, дома одержал волевую победу над "Дебреценом" со счетом 2:1. Этот выигрыш, с учетом карантина, стал для команды Реброва первым за 70 дней.

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Отметим, что "Дебрецен" довольно неожиданно открыл счет уже на 13-й минуте матча в Будапеште, проходившего при пустых трибунах. Однако еще до перерыва полузащитник "Ференцвароша" Сигер сделал дубль в ворота своей бывшей команды, что обеспечило подопечным Реброва важные три очка.

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Добавим, что украинец Харатин отыграл за "Ференцварош" весь матч, а еще один футболист из Украины Зубков, выступающий под руководством Реброва, в этой встрече был заменен на 60-й минуте. Оба игрока по ходу поединка получили по желтой карточке.

Благодаря этой победе "Ференцварош" закрепился на первом месте в чемпионате Венгрии, опережая "Фехервар" на 6 очков, а также имея еще один матч в запасе.

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Ранее мы рассказывали, чтосын Реброва "зажег" на трибунах в Венгрии. Четырехлетний Никита в компании запасных принялся скандировать фамилию второго вратаря "Ференцвароша" и решил называть Дибушем каждого вокруг. Никто не смог сдержать улыбки.

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Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии

Источник: Сегодня|Спорт

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