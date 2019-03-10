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"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Сегодня, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Андрей Лунин в игре против "Атлетико"
Андрей Лунин в игре против "Атлетико". Фото: Getty Images
"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png Футбол Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Капитан испанского "Леганеса" Рубен Перес поделился впечатлениями от матча 27-го тура Примеры против "Атлетико", проигранного с минимальным счетом 0:1, отметив вратаря своей команды Андрея Лунина. Напомним, украинский кипер "Леганеса" отбил пенальти в исполнении Сауля (хотя тот тут же добил мяч в сетку) и был признан лучшим футболистом в составе "огурцов" авторитетным порталом Whoscored.

"Я могу сказать, что "Атлетико не заслужил три очка, – заявил капитан "Леганеса" Рубен Перес. – Игру контролировали обе команды - ни у одной не было шансов на победу. Это была ничья. Что касается Лунина, то я вижу, как он тренируется каждый день. Он приходит первым и уходит последним. Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные. Мы знали, что он будет готов".

Напомним, украинский голкипер получил шанс сыграть в Ла Лиге из-за дисквалификации основного вратаря "Леганеса" Ивана Куэльяра. Однако есть большие сомнения, что в дальнейшем тренер "огурцов" будет доверять Лунину место в воротах.

Как сообщалось ранее, футболисты "Леганеса" вышли на матч против "Атлетико" в футболках с именами матерей.

Также сообщалось, что "Реал", которому принадлежит Лунин,может возглавить друг Андрея Шевченко. 

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Тег Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Сауль Альварес, Леганес, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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