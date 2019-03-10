"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти
Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь
Капитан испанского "Леганеса" Рубен Перес поделился впечатлениями от матча 27-го тура Примеры против "Атлетико", проигранного с минимальным счетом 0:1, отметив вратаря своей команды Андрея Лунина. Напомним, украинский кипер "Леганеса" отбил пенальти в исполнении Сауля (хотя тот тут же добил мяч в сетку) и был признан лучшим футболистом в составе "огурцов" авторитетным порталом Whoscored.
"Я могу сказать, что "Атлетико не заслужил три очка, – заявил капитан "Леганеса" Рубен Перес. – Игру контролировали обе команды - ни у одной не было шансов на победу. Это была ничья. Что касается Лунина, то я вижу, как он тренируется каждый день. Он приходит первым и уходит последним. Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные. Мы знали, что он будет готов".
Напомним, украинский голкипер получил шанс сыграть в Ла Лиге из-за дисквалификации основного вратаря "Леганеса" Ивана Куэльяра. Однако есть большие сомнения, что в дальнейшем тренер "огурцов" будет доверять Лунину место в воротах.
Как сообщалось ранее, футболисты "Леганеса" вышли на матч против "Атлетико" в футболках с именами матерей.
Также сообщалось, что "Реал", которому принадлежит Лунин,может возглавить друг Андрея Шевченко.
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