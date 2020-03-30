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"Он всегда внушал, что мы сможем": игрок сборной Украины рассказал о философии Шевы

30 марта, 13:28

Максим Перепелица

Евгений Коноплянка отметил, что благодаря тренерскому штабу национальная команда изменилась

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением об Андрее Шевченко. Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко подешевел до 12 млн евро и стал стоить даже меньше, чем Малиновский.

"Нужно честно говорить: мало кто верил, что мы обойдем Португалию и досрочно займем первое место в отборочной группе. И никто не мог подумать, что мы будем играть в такой приятный, красивый футбол – тоже нет смысла этого скрывать. Но важнее, что лично мы поверили в самих себя. Мы правильно восприняли философию тренерского штаба и продолжаем прогрессировать.

Когда в команду пришел Николаевич, он стал повторять: у нас есть все, чтобы играть в красивый футбол; теперь осталось только понять, чего мы хотим от вас – и все получится. Он всегда внушал, что мы сможем, главное – желание. Каждый день, буквально каждый, тренерский штаб объяснял свою философию. Где ты должен находиться, если твой партнер побежал вот туда. Куда двигаться в такой ситуации, что делать в другой", – сказал Коноплянка.

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евгений Коноплянка

Источник: UEFA.com

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