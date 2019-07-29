Откровения нон-стоп: Миля также поведал о том, как Алиев помешал ему затащить в постель Дашу Астафьеву

Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru

"Она – крутая": Артем Милевский рассказал о сексе с Тиной Канделаки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8 2019-07-29T22:06:00+03:00 Футбол Откровения нон-стоп: Миля также поведал о том, как Алиев помешал ему затащить в постель Дашу Астафьеву

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, в свое время фееривший в "Динамо" (Киев), рассказал о своих интимных отношениях с российской телеведущей, продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки. А также Милевский раскрыл другие подробности личной жизни.

"По молодости было много с кем. Конкретно да или нет с Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира-2006 еще, – рассказал 34-летний Милевский YouТube-каналу "КраСава". – Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я, честно, знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, большой привет ей передаю".

Как Артем Милевский пропил свой успех

На вопрос о том, была ли публичная личность, которая отказала Милевскому, Артем ответил: "Даша Астафьева – она известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и давай мешать: "Миля, отвези меня домой". Все и накрылось. С каким максимальным количеством женщин я просыпался в Киеве в одной постели? Пять не было. Три. Но это в основном за деньги было".

Напомним, ранее Милевский сделал скандальное заявление о сборной Украины: "Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России".

Кстати, недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа. "Артем Милевский, Александр Алиев - алкоголь, гулянки, – отметил Ефим Конопля. - Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".

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