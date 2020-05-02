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"Она во всем и везде": жена экс-игрока "Динамо" в откровенном наряде порассуждала о страсти

2 мая, 09:27

Максим Перепелица

Ирина Морозюк по-философски отнеслась к любви и страсти

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, играющего за турецкий "Ризеспор", выложила в Instagram новое откровенное фото, сопроводив его постом о любви и страсти. Ранее мы писали, как Ирина Морозюк проехалась по хейтерам Регины Тодоренко.

"Много слов написано о любви. Одни говорят, что ее не существует и вовсе, другие рассказывают о разновидности любви. А я считаю, что она есть, определенно! И она во всем и везде. Но имеет любовь лишь одну форму! Если говорить о любви к человеку. Ярче намного, больше эмоций как хороших, так и плохих. Да потому что на начальных этапах бурлит одно из самых впечатлительных чувств – это страсть", – подписала фотографию Морозюк.

Фолловерам очень понравилась такого рода фотография, и за 12 часов ее лайкнули более семи тысяч человек.

  • Это просто нечто.
  • Сочная.
  • Классные татухи.
  • Я изменил бы жене с тобой, говорю честно.

Перед этим жена экс-капитана "Динамо" показала, как с помощью вздоха сделать мужчину счастливым. После победы над коронавирусом девушка принялась за старое – новое эпатажное видео Ирины Морозюк.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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Николай Морозюк WAGs Ирина Морозюк Ризеспор

Источник: Сегодня|Спорт

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