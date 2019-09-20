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Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020

20 сентября, 21:08

В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо"

Малиновский против Роналду

Малиновский против Роналду / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнородовал список игроков на отборочные матчи Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии с ее великим и могущественным Криштиану Роналду (14 октября, Киев). Пятов, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка... Новых лиц в списке нет. Также объявлен резерв из шести игроков, куда, среди прочих, попали Коваленко и Беседин. Для подготовки к решающим поединкам евроотбора национальная команда соберется в Харькове 7 октября.

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Состав сборной Украины

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  • Вратари: Пятов ("Шахтер"), Бойко ("Динамо"), Лунин ("Вальядолид", Испания)
  • Защитники: Кривцов, Матвиенко, Болбат (все – "Шахтер"), Бурда, Миколенко, Караваев (все – "Динамо"), Пластун ("Гент", Бельгия), Соболь ("Брюгге", Бельгия)
  • Полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Коноплянка, Степаненко, Марлос (все – "Шахтер"), Цыганков,  Буяльский (оба – "Динамо"), Малиновский ("Аталанта", Италия), Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)
  • Нападающие: Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер")
  • Резервный список: Сидорчук, Шепелев, Беседин (все – "Динамо"), Коваленко ("Шахтер"), Безус ("Гент", Бельгия), Шахов ("Лечче", Италия)

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Как мы писали ранее, ФИФА не заметила победы сборной Украины над Литвой и волевой ничьей с Нигерией. Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 25-ю строчку в рейтинге ФИФА среди 211 национальных сборных.

Также сообщалось, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок Сербия - Украина, который состоится 17 ноября в Белграде. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанатами двух сборных.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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