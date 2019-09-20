Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020

В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо"

Малиновский против Роналду / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнородовал список игроков на отборочные матчи Евро-2020 против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии с ее великим и могущественным Криштиану Роналду (14 октября, Киев). Пятов, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка... Новых лиц в списке нет. Также объявлен резерв из шести игроков, куда, среди прочих, попали Коваленко и Беседин. Для подготовки к решающим поединкам евроотбора национальная команда соберется в Харькове 7 октября.

Смотрите, как Украина вырвала ничью в спарринге с Нигерией

Состав сборной Украины

Реклама

Вратари: Пятов ("Шахтер"), Бойко ("Динамо"), Лунин ("Вальядолид", Испания)

Пятов ("Шахтер"), Бойко ("Динамо"), Лунин ("Вальядолид", Испания) Защитники: Кривцов, Матвиенко, Болбат (все – "Шахтер"), Бурда, Миколенко, Караваев (все – "Динамо"), Пластун ("Гент", Бельгия), Соболь ("Брюгге", Бельгия)

Кривцов, Матвиенко, Болбат (все – "Шахтер"), Бурда, Миколенко, Караваев (все – "Динамо"), Пластун ("Гент", Бельгия), Соболь ("Брюгге", Бельгия) Полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Коноплянка, Степаненко, Марлос (все – "Шахтер"), Цыганков, Буяльский (оба – "Динамо"), Малиновский ("Аталанта", Италия), Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Коноплянка, Степаненко, Марлос (все – "Шахтер"), Цыганков, Буяльский (оба – "Динамо"), Малиновский ("Аталанта", Италия), Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) Нападающие: Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер")

Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер") Резервный список: Сидорчук, Шепелев, Беседин (все – "Динамо"), Коваленко ("Шахтер"), Безус ("Гент", Бельгия), Шахов ("Лечче", Италия)

Читайте также: Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой

Смотрите, как Украина разгромила Литву в евроотборе

Как мы писали ранее, ФИФА не заметила победы сборной Украины над Литвой и волевой ничьей с Нигерией. Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 25-ю строчку в рейтинге ФИФА среди 211 национальных сборных.

Также сообщалось, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок Сербия - Украина, который состоится 17 ноября в Белграде. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанатами двух сборных.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама