"Они не могут даже выпить": Милевский просится в "Динамо" и готов помочь Михайличенко выйти из кризиса

Артем уверяет, что даже в свои 35 лет сумел бы помочь киевлянам - как на поле, так и в раздевалке

Артем Милевский / Фото: Instagram

Реклама

Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, которого назвали Ибрагимовичем Восточной Европы, рассказал, в чем, по его мнению, причина нынешних проблем в игре вице-чемпионов Украины, а также заявил, что на месте Алексея Михайличенко, "пригласил бы себя сейчас в киевскую команду".

"Я думаю, что проблемы "Динамо" в отсутствии коллектива, – считает Артем Милевский. – Я уверен, что они после тренировок прыгают в машины, и кто куда. Они не могут даже условный бокал пива вместе выпить. Они вообще не пьют сейчас. Думаю, это важно – не сразу разъезжаться после тренировок к женам или родителям. Соберитесь, пообедайте. Необязательно пить это пиво, даже кофе можно. Посидели, что-то обсудили: тренировку или историю рассказали. Важно, чтобы коллектив был, а я его не вижу в Киеве. Не хватает, чтобы они друг за друга бились, были злые. Кто-то кому-то вкатил, другой заступился, кто-то за шею кого-то взял. В мое время мы собирались. Могли Нинкович, Попов, Михалик, Гусев, Алиев, Шевченко мог подъехать перекусить. Могли посидеть после удачной встречи"

Читайте также: "Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик?": Милевский возмущен мнением о себе

"С учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером киевского "Динамо", то пригласил бы себя в команду, – добавил 35-летний Артем Милевский, который в конце прошлого года стал чемпионом Беларуси в составе брестского "Динамо". – И было бы неважно, попадал бы ли я в стартовый состав. Я бы разговаривал с ребятами, пытался бы им чем-то помочь. Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я ж не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это сто процентов. В раздевалке и на поле"

Смотрите, как киевское "Динамо" вылетало из Лиги Европы

Напомним, на Новый год Милевскому подарили нового тренера. Белорус Сергей Ковальчук уже работал в качестве наставника брестского "Динамо", в частности, под его руководством команда выиграла Кубок страны-2018.

Смотрите эмоции Милевского и фанатов Бреста после выигрыша чемпионата Беларуси-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама