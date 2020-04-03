Они же еще дети! В чемпионате Германии разрешили играть на взрослом уровне с 16 лет

Несмотря на то, что все в мире преимущественно занимаются проблемой коронавируса, спортивные организации решают и менее насущные вопросы. Так, например, Немецкий футбольный союз решил снизить возрастной порог для участников профессиональных чемпионатов – в первой и второй бундеслигах. К слову, читайте о том, что "Бавария" объявила о сокращении зарплат – вслед за "Ювентусом" и "Барселоной".

Теперь минимально допустимый возраст футболистов составляет 16 лет. Новшество будет введено в действие с сезона 2020/2021. В текущем же сезоне Бундеслиги возрастной порог – 16 лет и 6 месяцев. Впрочем, оказывается, Германия не сделала ничего экстраординарного: немцы лишь привели свой устав в соответствие с правилами многих других европейских лиг.

По информации авторитетного немецкого издания Kicker, инициатором изменений стала дортмундская "Боруссия". За молодежную команду клуба сейчас выступает 15-летний нападающий Юссуфа Мукоко, которого называют будущим наследником Месси и Роналду. Юный талант в первенстве 19-летних (!) забил 34 мяча в 20 матчах и сделал девять голевых передач. Мукоко – уроженец Камеруна, но уже имеет и немецкое гражданство.

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