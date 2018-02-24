Онлайн 24 тура чемпионата Испании: супербитва "Севильи" против "Атлетико"
Расписание и результаты 24 тура Примеры, турнирная таблица
В первом матче 25-го тура чемпионата Испании сойдутся "Депортиво" и "Эспаньол". Украинский голкипер хозяев поля Максим Коваль, арендованный до конца сезона у киевского "Динамо", снова не попал в заявку свой команды.
Лидер чемпионата в этом туре получил небольшой отдых после матча еврокубков посреди недели. Напомним, "Барселона" сыграла вничью в гостях с "Челси" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Виллиана каталонцы ответили точным выстрелом Лионеля Месси.
А вот у "Атлетико" и "Севильи" времени на отдых нет. Сразу после своих матчей в еврокубках команды сойдутся на внутренней арене.
Добавим, что "Севилья" при тотальном преимуществе не смогла забить "Манчестер Юнайтед" (0:0), а "Атлетико" после уверенной победы в гостях обыграл "Копенгаген" и на своем поле – 5:1 по итогам двух игр.
Третья команда чемпионата "Реал" сыграет с середняком "Алавесом" и может приблизиться ко второй строчке в случае осечки "матрасников".
Пятница, 23 февраля
22:00 "Депортиво" – "Эспаньол" – 0:0
Суббота, 24 февраля
14:00 "Сельта" – "Эйбар" – 2:0
17:15 "Реал" – "Алавес" – Футбол-2
19:30 "Леганес" – "Лас-Пальмас" - Футбол-1
21:45 "Барселона" – "Жирона" – Футбол-1
Воскресенье, 25 февраля
13:00 "Вильярреал" – "Хетафе"
17:15 "Атлетик" – "Малага" – Футбол-2
19:30 "Валенсия" – "Реал Сосьедад" – Футбол-1
21:45 "Севилья" – "Атлетико" – Футбол-2
Понедельник, 26 февраля
22:00 "Леванте" – "Бетис" – Футбол-2
Все матчи чемпионата Испании доступны в прямой трансляции на портале Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|24
|19
|5
|0
|62-11
|62
|2
|АТЛЕТИКО
|24
|16
|7
|1
|36-9
|55
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|24
|14
|6
|4
|58-27
|48
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|24
|14
|4
|6
|47-28
|46
|5
|СЕВИЛЬЯ
|24
|12
|3
|9
|31-35
|39
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|24
|11
|5
|8
|35-29
|38
|7
|СЕЛЬТА
|25
|10
|5
|10
|43-37
|35
|8
|ЭЙБАР
|25
|10
|5
|10
|32-38
|35
|9
|ЖИРОНА
|24
|9
|7
|8
|34-30
|34
|10
|ХЕТАФЕ
|24
|8
|9
|7
|29-21
|33
|11
|БЕТИС
|24
|10
|3
|11
|41-50
|33
|12
|ЛЕГАНЕС
|24
|8
|5
|11
|21-28
|29
|13
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|24
|8
|5
|11
|46-45
|29
|14
|АТЛЕТИК
|24
|6
|10
|8
|24-27
|28
|15
|ЭСПАНЬОЛ
|25
|6
|10
|9
|22-32
|28
|16
|АЛАВЕС
|24
|9
|1
|14
|22-33
|28
|17
|ЛЕВАНТЕ
|24
|3
|11
|10
|21-38
|20
|18
|ДЕПОРТИВО
|25
|4
|6
|15
|24-53
|18
|19
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|24
|5
|3
|16
|18-52
|18
|20
|МАЛАГА
|24
|3
|4
|17
|15-38
|13
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