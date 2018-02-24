Онлайн 24 тура чемпионата Испании: супербитва "Севильи" против "Атлетико"

Сегодня, 16:06

Расписание и результаты 24 тура Примеры, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

В первом матче 25-го тура чемпионата Испании сойдутся "Депортиво" и "Эспаньол". Украинский голкипер хозяев поля Максим Коваль, арендованный до конца сезона у киевского "Динамо", снова не попал в заявку свой команды.

Лидер чемпионата в этом туре получил небольшой отдых после матча еврокубков посреди недели. Напомним, "Барселона" сыграла вничью в гостях с "Челси" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Виллиана каталонцы ответили точным выстрелом Лионеля Месси.

А вот у "Атлетико" и "Севильи" времени на отдых нет. Сразу после своих матчей в еврокубках команды сойдутся на внутренней арене.

Добавим, что "Севилья" при тотальном преимуществе не смогла забить "Манчестер Юнайтед" (0:0), а "Атлетико" после уверенной победы в гостях обыграл "Копенгаген" и на своем поле – 5:1 по итогам двух игр.

Третья команда чемпионата "Реал" сыграет с середняком "Алавесом" и может приблизиться ко второй строчке в случае осечки "матрасников".

Пятница, 23 февраля

22:00 "Депортиво" – "Эспаньол" – 0:0

Суббота, 24 февраля

14:00 "Сельта" – "Эйбар" – 2:0

17:15 "Реал" – "Алавес" – Футбол-2

19:30 "Леганес" – "Лас-Пальмас" - Футбол-1

21:45 "Барселона" – "Жирона" – Футбол-1

Воскресенье, 25 февраля

13:00 "Вильярреал" – "Хетафе"

17:15 "Атлетик" – "Малага" – Футбол-2

19:30 "Валенсия" – "Реал Сосьедад" – Футбол-1

21:45 "Севилья" – "Атлетико" – Футбол-2

Понедельник, 26 февраля

22:00 "Леванте" – "Бетис" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Испании доступны в прямой трансляции на портале Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 24 19 5 0 62-11 62
2  АТЛЕТИКО 24 16 7 1 36-9 55
3  РЕАЛ МАДРИД 24 14 6 4 58-27 48
4  ВАЛЕНСИЯ 24 14 4 6 47-28 46
5  СЕВИЛЬЯ 24 12 3 9 31-35 39
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 24 11 5 8 35-29 38
7  СЕЛЬТА 25 10 5 10 43-37 35
8  ЭЙБАР 25 10 5 10 32-38 35
9  ЖИРОНА 24 9 7 8 34-30 34
10  ХЕТАФЕ 24 8 9 7 29-21 33
11  БЕТИС 24 10 3 11 41-50 33
12  ЛЕГАНЕС 24 8 5 11 21-28 29
13  РЕАЛ СОСЬЕДАД 24 8 5 11 46-45 29
14  АТЛЕТИК 24 6 10 8 24-27 28
15  ЭСПАНЬОЛ 25 6 10 9 22-32 28
16  АЛАВЕС 24 9 1 14 22-33 28
17  ЛЕВАНТЕ 24 3 11 10 21-38 20
18  ДЕПОРТИВО 25 4 6 15 24-53 18
19  ЛАС-ПАЛЬМАС 24 5 3 16 18-52 18
20  МАЛАГА 24 3 4 17 15-38 13
футбол, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость "Онлайн 24 тура чемпионата Испании: супербитва "Севильи" против "Атлетико"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Филиппе Коутиньо. Фото AFP

Дом футболиста "Барселоны" ограбили, пока тот ужинал в ресторане

20 Февраля, 19:50

Филиппе Коутиньо вернулся домой и обнаружил следы визита злоумышленников

Футбол

Месси - киперу: "Расколдуй-ка штанги". Фото AFP

Соперник "Шахтера" перед Украиной "загрыз" "Удинезе": обзор футбольных еврочемпионатов

19 Февраля, 10:07

"Рома" явила миру "нового Салаха", а Александру Зинченко предложили новый контракт в "Манчестер Сити"
Загрузка...

Футбол

Лео Месси. "Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Эйбаром". Фото AFP

Онлайн 24-го тура чемпионата Испании по футболу

19 Февраля, 00:26

Результаты, расписание и трансляции всех поединков тура в испанской Примере

Футбол

Фото AFP

"Барселона" повторила собственный рекорд в чемпионате Испании

17 Февраля, 20:37

Достижение было установлено еще во времена Гвардиолы

Футбол

Криштиану Роналду. "Реал" сыграет с "Реал Сосьедадом" в 23 туре Примеры. Фот AFP

Хет-трик Роналду в дерби и другие матчи чемпионата Испании

13 Февраля, 00:07

Расписание, результаты и трансляции поединков 23-го тура Примеры

Футбол

Александр Зинченко докатился до сборной января. Фото AFP

Обзор футбольных еврочемпионатов: 9 побед "Баварии" подряд и матч до медали Зинченко

12 Февраля, 10:20

Харри Кейн открыл вторую сотню голов в Премьер-лиге, а Зинченко осталась одна игра до чемпионской награды
Загрузка...