Онлайн 24 тура чемпионата Испании: супербитва "Севильи" против "Атлетико"

В первом матче 25-го тура чемпионата Испании сойдутся "Депортиво" и "Эспаньол". Украинский голкипер хозяев поля Максим Коваль, арендованный до конца сезона у киевского "Динамо", снова не попал в заявку свой команды.

Лидер чемпионата в этом туре получил небольшой отдых после матча еврокубков посреди недели. Напомним, "Барселона" сыграла вничью в гостях с "Челси" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Виллиана каталонцы ответили точным выстрелом Лионеля Месси.

А вот у "Атлетико" и "Севильи" времени на отдых нет. Сразу после своих матчей в еврокубках команды сойдутся на внутренней арене.

Добавим, что "Севилья" при тотальном преимуществе не смогла забить "Манчестер Юнайтед" (0:0), а "Атлетико" после уверенной победы в гостях обыграл "Копенгаген" и на своем поле – 5:1 по итогам двух игр.

Третья команда чемпионата "Реал" сыграет с середняком "Алавесом" и может приблизиться ко второй строчке в случае осечки "матрасников".

Пятница, 23 февраля

22:00 "Депортиво" – "Эспаньол" – 0:0

Суббота, 24 февраля

14:00 "Сельта" – "Эйбар" – 2:0

17:15 "Реал" – "Алавес" – Футбол-2

19:30 "Леганес" – "Лас-Пальмас" - Футбол-1

21:45 "Барселона" – "Жирона" – Футбол-1

Воскресенье, 25 февраля

13:00 "Вильярреал" – "Хетафе"

17:15 "Атлетик" – "Малага" – Футбол-2

19:30 "Валенсия" – "Реал Сосьедад" – Футбол-1

21:45 "Севилья" – "Атлетико" – Футбол-2

Понедельник, 26 февраля

22:00 "Леванте" – "Бетис" – Футбол-2

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Турнирная таблица: