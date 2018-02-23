Онлайн 27 тура чемпионата Франции: нас ждет французское "классико"
Расписание и результаты 27 тура Лиги 1, турнирная таблица
В центральном туре 27 тура чемпионата Франции сойдутся лидер турнирной таблицы "ПСЖ" и третья команда чемпионата "Марсель".
Дерби провинции и столицы, Севера и Юга – такие поединки не нуждаются в дополнительном представлении. "Французское классико" всегда отличается беспринципностью на поле и за его пределами, поэтому в день матча полиция не советует оставлять свои автомобили возле стадиона, а магазинчики лучше закрыть раньше, если у вас нет страховки.
Также обещает быть интересным поединок "Лиона" против самой титулованной команды Франции "Сент-Этьена".
Пятница, 23 февраля
21:45 "Страсбург" – "Монпелье" – 0:0
Суббота, 24 февраля
18:00 "Тулуза" – "Монако"
21:00 "Дижон" – "Кан"
21:00 "Генгам" – "Мец"
21:00 "Лилль" – "Анже"
21:00 "Нант" – "Амьен"
21:00 "Ренн" – "Труа"
Воскресенье, 25 февраля
16:00 Бордо" – "Ницца"
18:00 "Лион" – "Сент-Этьен"
22:00 "ПСЖ" – "Марсель"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|26
|22
|2
|2
|81-19
|68
|2
|МОНАКО
|26
|17
|5
|4
|64-26
|56
|3
|МАРСЕЛЬ
|26
|16
|7
|3
|56-29
|55
|4
|ЛИОН
|26
|14
|7
|5
|56-32
|49
|5
|НАНТ
|26
|11
|6
|9
|27-27
|39
|6
|МОНПЕЛЬЕ
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|7
|РЕНН
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|8
|БОРДО
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|9
|НИЦЦА
|26
|10
|5
|11
|32-38
|35
|10
|ГЕНГАМ
|26
|9
|7
|10
|26-33
|34
|11
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|12
|КАН
|26
|9
|5
|12
|20-30
|32
|13
|ДИЖОН
|26
|9
|5
|12
|36-52
|32
|14
|СТРАСБУР
|26
|8
|7
|12
|32-47
|31
|15
|ТРУА
|26
|8
|4
|14
|24-34
|28
|16
|ТУЛУЗА
|26
|7
|6
|13
|22-33
|27
|17
|ЛИЛЛЬ
|26
|7
|6
|13
|25-41
|27
|18
|АМЬЕН
|26
|7
|5
|14
|22-30
|26
|19
|АНЖЕ
|26
|5
|10
|11
|27-39
|25
|20
|МЕЦ
|26
|5
|3
|18
|23-47
|18
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