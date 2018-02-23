Онлайн 27 тура чемпионата Франции: нас ждет французское "классико"

В центральном туре 27 тура чемпионата Франции сойдутся лидер турнирной таблицы "ПСЖ" и третья команда чемпионата "Марсель".

Дерби провинции и столицы, Севера и Юга – такие поединки не нуждаются в дополнительном представлении. "Французское классико" всегда отличается беспринципностью на поле и за его пределами, поэтому в день матча полиция не советует оставлять свои автомобили возле стадиона, а магазинчики лучше закрыть раньше, если у вас нет страховки.

Также обещает быть интересным поединок "Лиона" против самой титулованной команды Франции "Сент-Этьена".

Пятница, 23 февраля

21:45 "Страсбург" – "Монпелье" – 0:0

Суббота, 24 февраля

18:00 "Тулуза" – "Монако"

21:00 "Дижон" – "Кан"

21:00 "Генгам" – "Мец"

21:00 "Лилль" – "Анже"

21:00 "Нант" – "Амьен"

21:00 "Ренн" – "Труа"

Воскресенье, 25 февраля

16:00 Бордо" – "Ницца"

18:00 "Лион" – "Сент-Этьен"

22:00 "ПСЖ" – "Марсель"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 26 22 2 2 81-19 68 2 МОНАКО 26 17 5 4 64-26 56 3 МАРСЕЛЬ 26 16 7 3 56-29 55 4 ЛИОН 26 14 7 5 56-32 49 5 НАНТ 26 11 6 9 27-27 39 6 МОНПЕЛЬЕ 27 9 12 6 24-21 39 7 РЕНН 26 10 5 11 32-35 35 8 БОРДО 26 10 5 11 32-35 35 9 НИЦЦА 26 10 5 11 32-38 35 10 ГЕНГАМ 26 9 7 10 26-33 34 11 СЕНТ-ЭТЬЕН 26 9 6 11 27-40 33 12 КАН 26 9 5 12 20-30 32 13 ДИЖОН 26 9 5 12 36-52 32 14 СТРАСБУР 26 8 7 12 32-47 31 15 ТРУА 26 8 4 14 24-34 28 16 ТУЛУЗА 26 7 6 13 22-33 27 17 ЛИЛЛЬ 26 7 6 13 25-41 27 18 АМЬЕН 26 7 5 14 22-30 26 19 АНЖЕ 26 5 10 11 27-39 25 20 МЕЦ 26 5 3 18 23-47 18

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