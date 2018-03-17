Онлайн 29 тура чемпионата Италии: "Ювентус" теряет очки и дарит шанс "Наполи"
Расписание и результаты 29 тура Серии А, турнирная таблица
В субботу в программе 29 тура чемпионата Италии состоялись два матча – "Удинезе" уступил "Сассуоло", а лидер турнирной таблицы "Ювентус" поделил очки со СПАЛом.
Это шанс для "Наполи" сократить отставание в турнирной таблице – в воскресенье неаполитанцы встретятся с "Дженоа".
Суббота, 7 марта
19:00 "Удинезе" – "Сассуоло" – 1:2
21:45 СПАЛ – "Ювентус" – 0:0
Воскресенье, 18 марта
13:30 "Сампдория" – "Интер"
16:00 "Милан" – "Кьево"
16:00 "Беневенто" – "Кальяри"
16:00 "Кротоне" – "Рома"
16:00 "Верона" – "Аталанта"
16:00 "Торино" – "Фиорентина"
21:45 "Лацио" – "Болонья"
21:45 "Наполи" – "Дженоа"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|29
|24
|3
|2
|67-15
|75
|2
|НАПОЛИ
|28
|22
|4
|2
|62-19
|70
|3
|РОМА
|28
|17
|5
|6
|47-23
|56
|4
|ЛАЦИО
|28
|16
|5
|7
|66-36
|53
|5
|ИНТЕР
|27
|14
|10
|3
|42-21
|52
|6
|МИЛАН
|27
|14
|5
|8
|38-30
|47
|7
|САМПДОРИЯ
|27
|13
|5
|9
|47-38
|44
|8
|АТАЛАНТА
|27
|11
|8
|8
|38-31
|41
|9
|ФИОРЕНТИНА
|27
|10
|8
|9
|36-32
|38
|10
|ТОРИНО
|27
|8
|12
|7
|36-35
|36
|11
|УДИНЕЗЕ
|28
|10
|3
|15
|38-42
|33
|12
|БОЛОНЬЯ
|28
|10
|3
|15
|33-40
|33
|13
|ДЖЕНОА
|27
|8
|6
|13
|21-28
|30
|14
|САССУОЛО
|28
|7
|6
|15
|18-48
|27
|15
|КАЛЬЯРИ
|27
|7
|5
|15
|25-43
|26
|16
|КЬЕВО
|27
|6
|7
|14
|23-44
|25
|17
|СПАЛ
|29
|5
|10
|14
|28-50
|25
|18
|КРОТОНЕ
|27
|6
|6
|15
|27-48
|24
|19
|ВЕРОНА
|27
|6
|4
|17
|25-51
|22
|20
|БЕНЕВЕНТО
|27
|3
|1
|23
|18-61
|10
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