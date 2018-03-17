Онлайн 29 тура чемпионата Италии: "Ювентус" теряет очки и дарит шанс "Наполи"

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Расписание и результаты 29 тура Серии А, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

В субботу в программе 29 тура чемпионата Италии состоялись два матча  – "Удинезе" уступил "Сассуоло", а лидер турнирной таблицы "Ювентус" поделил очки со СПАЛом.

Это шанс для "Наполи" сократить отставание в турнирной таблице – в воскресенье неаполитанцы встретятся с "Дженоа".

Суббота, 7 марта

19:00 "Удинезе" – "Сассуоло" – 1:2

21:45 СПАЛ – "Ювентус" – 0:0

Воскресенье, 18 марта

13:30 "Сампдория" – "Интер"

16:00 "Милан" – "Кьево"

16:00 "Беневенто" – "Кальяри"

16:00 "Кротоне" – "Рома"

16:00 "Верона" – "Аталанта"

16:00 "Торино" – "Фиорентина"

21:45 "Лацио" – "Болонья"

21:45 "Наполи" – "Дженоа"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 29 24 3 2 67-15 75
2  НАПОЛИ 28 22 4 2 62-19 70
3  РОМА 28 17 5 6 47-23 56
4  ЛАЦИО 28 16 5 7 66-36 53
5  ИНТЕР 27 14 10 3 42-21 52
6  МИЛАН 27 14 5 8 38-30 47
7  САМПДОРИЯ 27 13 5 9 47-38 44
8  АТАЛАНТА 27 11 8 8 38-31 41
9  ФИОРЕНТИНА 27 10 8 9 36-32 38
10  ТОРИНО 27 8 12 7 36-35 36
11  УДИНЕЗЕ 28 10 3 15 38-42 33
12  БОЛОНЬЯ 28 10 3 15 33-40 33
13  ДЖЕНОА 27 8 6 13 21-28 30
14  САССУОЛО 28 7 6 15 18-48 27
15  КАЛЬЯРИ 27 7 5 15 25-43 26
16  КЬЕВО 27 6 7 14 23-44 25
17  СПАЛ 29 5 10 14 28-50 25
18  КРОТОНЕ 27 6 6 15 27-48 24
19  ВЕРОНА 27 6 4 17 25-51 22
20  БЕНЕВЕНТО 27 3 1 23 18-61 10

Онлайн результаты матчей 29 тура чемпионата Испании

"Марсель" против "Лиона" и другие матчи чемпионата Франции

"Лейпциг" против "Баварии" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии
футбол, чемпионат Италии

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