Онлайн 30 тура английской Премьер-лиги: результаты и трансляции

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" и другие поединки чемпионата Англии по футболу

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 30 тура Премьер-лиги.

В субботу в центральном матче сошлись претенденты на "серебро" – "Манчестер Юнайтед" Жозу Моуринью принимал "Ливерпуль", который в четырех последних играх на внутренней арене одержал четыре победы с общим счетом 13:1. В интереснейшем матче "МЮ" одержал победу – 2:1 благодаря дублю Рэшфорда.

Завершится тур матчем "Сток Сити" – "Манчестер Сити" в понедельник.

Суббота, 10 марта:

14:30 "Манчестер Юнайтед"- "Ливерпуль" – 2:1

17:00 "Эвертон" – "Брайтон" – 2:0

17:00 "Хаддерсфилд" – "Суонси" – 0:0

17:00 "Ньюкасл" – "Саутгемптон" – 3:0

17:00 "Вест Бромвич" – "Лестер" – 1:4

17:00 "Вест Хэм" – "Бернли" – 0:3

19:30 "Челси" – "Кристал Пэлас" – 2:1

Воскресенье, 11 марта:

15:30 "Арсенал" – "Уотфорд" – 3:0

18:00 "Борнмут" – "Тоттенхэм" – Футбол 2

Понедельник, 12 марта:

22:00 "Сток Сити" – "Манчестер Сити" – Футбол 2

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 29 25 3 1 83-20 78 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 30 20 5 5 58-23 65 3 ЛИВЕРПУЛЬ 30 17 9 4 68-34 60 4 ТОТТЕНХЭМ 29 17 7 5 55-24 58 5 ЧЕЛСИ 30 17 5 8 52-27 56 6 АРСЕНАЛ 30 14 6 10 55-41 48 7 БЕРНЛИ 30 11 10 9 27-26 43 8 ЛЕСТЕР 30 10 10 10 45-43 40 9 ЭВЕРТОН 30 10 7 13 35-49 37 10 УОТФОРД 30 10 6 14 39-50 36 11 БРАЙТОН 30 8 10 12 28-40 34 12 БОРНМУТ 29 8 9 12 34-44 33 13 НЬЮКАСЛ 30 8 8 14 30-40 32 14 СУОНСИ 30 8 7 15 25-42 31 15 ХАДДЕРСФИЛД 30 8 7 15 25-50 31 16 ВЕСТ ХЭМ 30 7 9 14 36-57 30 17 САУТГЕМПТОН 30 5 13 12 29-44 28 18 КРИСТАЛ ПЭЛАС 30 6 9 15 28-48 27 19 СТОК СИТИ 29 6 9 14 28-54 27 20 ВЕСТ БРОМВИЧ 30 3 11 16 23-47 20



Расписание и результаты "Большой пятерки" чемпионатов: