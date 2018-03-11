Онлайн 30 тура английской Премьер-лиги: результаты и трансляции

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"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" и другие поединки чемпионата Англии по футболу

&quot;Манчестер Сити&quot; в понедельник сыграет с &quot;Сток Сити&quot; на выезде. Фото AFP
"Манчестер Сити" в понедельник сыграет с "Сток Сити" на выезде. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 30 тура Премьер-лиги.

В субботу в центральном матче сошлись претенденты на "серебро" – "Манчестер Юнайтед" Жозу Моуринью принимал "Ливерпуль", который в четырех последних играх на внутренней арене одержал четыре победы с общим счетом 13:1. В интереснейшем матче "МЮ" одержал победу – 2:1 благодаря дублю Рэшфорда.

Завершится тур матчем "Сток Сити" – "Манчестер Сити" в понедельник.

Суббота, 10 марта:

14:30 "Манчестер Юнайтед"-  "Ливерпуль" – 2:1

17:00 "Эвертон" – "Брайтон" – 2:0

17:00 "Хаддерсфилд" – "Суонси" – 0:0

17:00 "Ньюкасл" – "Саутгемптон" – 3:0

17:00 "Вест Бромвич" – "Лестер" – 1:4

17:00 "Вест Хэм" – "Бернли" – 0:3

19:30 "Челси" – "Кристал Пэлас" – 2:1

Воскресенье, 11 марта:

15:30 "Арсенал" – "Уотфорд" – 3:0

18:00 "Борнмут" – "Тоттенхэм" – Футбол 2

Понедельник, 12 марта:

22:00 "Сток Сити" – "Манчестер Сити" – Футбол 2

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 29 25 3 1 83-20 78
2  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 30 20 5 5 58-23 65
3  ЛИВЕРПУЛЬ 30 17 9 4 68-34 60
4  ТОТТЕНХЭМ 29 17 7 5 55-24 58
5  ЧЕЛСИ 30 17 5 8 52-27 56
6  АРСЕНАЛ 30 14 6 10 55-41 48
7  БЕРНЛИ 30 11 10 9 27-26 43
8  ЛЕСТЕР 30 10 10 10 45-43 40
9  ЭВЕРТОН 30 10 7 13 35-49 37
10  УОТФОРД 30 10 6 14 39-50 36
11  БРАЙТОН 30 8 10 12 28-40 34
12  БОРНМУТ 29 8 9 12 34-44 33
13  НЬЮКАСЛ 30 8 8 14 30-40 32
14  СУОНСИ 30 8 7 15 25-42 31
15  ХАДДЕРСФИЛД 30 8 7 15 25-50 31
16  ВЕСТ ХЭМ 30 7 9 14 36-57 30
17  САУТГЕМПТОН 30 5 13 12 29-44 28
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 30 6 9 15 28-48 27
19  СТОК СИТИ 29 6 9 14 28-54 27
20  ВЕСТ БРОМВИЧ 30 3 11 16 23-47 20


Расписание и результаты "Большой пятерки" чемпионатов:

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