Онлайн 30 тура английской Премьер-лиги: результаты и трансляции
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" и другие поединки чемпионата Англии по футболу
В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 30 тура Премьер-лиги.
В субботу в центральном матче сошлись претенденты на "серебро" – "Манчестер Юнайтед" Жозу Моуринью принимал "Ливерпуль", который в четырех последних играх на внутренней арене одержал четыре победы с общим счетом 13:1. В интереснейшем матче "МЮ" одержал победу – 2:1 благодаря дублю Рэшфорда.
Завершится тур матчем "Сток Сити" – "Манчестер Сити" в понедельник.
Суббота, 10 марта:
14:30 "Манчестер Юнайтед"- "Ливерпуль" – 2:1
17:00 "Эвертон" – "Брайтон" – 2:0
17:00 "Хаддерсфилд" – "Суонси" – 0:0
17:00 "Ньюкасл" – "Саутгемптон" – 3:0
17:00 "Вест Бромвич" – "Лестер" – 1:4
17:00 "Вест Хэм" – "Бернли" – 0:3
19:30 "Челси" – "Кристал Пэлас" – 2:1
Воскресенье, 11 марта:
15:30 "Арсенал" – "Уотфорд" – 3:0
18:00 "Борнмут" – "Тоттенхэм" – Футбол 2
Понедельник, 12 марта:
22:00 "Сток Сити" – "Манчестер Сити" – Футбол 2
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (в подписке).
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|29
|25
|3
|1
|83-20
|78
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|30
|20
|5
|5
|58-23
|65
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|30
|17
|9
|4
|68-34
|60
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|29
|17
|7
|5
|55-24
|58
|5
|ЧЕЛСИ
|30
|17
|5
|8
|52-27
|56
|6
|АРСЕНАЛ
|30
|14
|6
|10
|55-41
|48
|7
|БЕРНЛИ
|30
|11
|10
|9
|27-26
|43
|8
|ЛЕСТЕР
|30
|10
|10
|10
|45-43
|40
|9
|ЭВЕРТОН
|30
|10
|7
|13
|35-49
|37
|10
|УОТФОРД
|30
|10
|6
|14
|39-50
|36
|11
|БРАЙТОН
|30
|8
|10
|12
|28-40
|34
|12
|БОРНМУТ
|29
|8
|9
|12
|34-44
|33
|13
|НЬЮКАСЛ
|30
|8
|8
|14
|30-40
|32
|14
|СУОНСИ
|30
|8
|7
|15
|25-42
|31
|15
|ХАДДЕРСФИЛД
|30
|8
|7
|15
|25-50
|31
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|30
|7
|9
|14
|36-57
|30
|17
|САУТГЕМПТОН
|30
|5
|13
|12
|29-44
|28
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|30
|6
|9
|15
|28-48
|27
|19
|СТОК СИТИ
|29
|6
|9
|14
|28-54
|27
|20
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|30
|3
|11
|16
|23-47
|20
Расписание и результаты "Большой пятерки" чемпионатов:
- 26 тур чемпионата Германии
- 28 тур чемпионата Испании
- 28 тур чемпионата Италии
- 29 тур чемпионата Франции
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