Онлайн финала Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня, 19:59

Текстовая трансляция "украинского классико" в главном матче национального Кубка

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

В среду, 9 мая, в Днепре на "Днепр-Арене" состоится финал Кубка Украины 2018 года: за трофей поборются гранды нашего футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". "Украинское классико" в национальном Кубке состоится уже в 14-й раз, при этом, в 10-й раз команды встречаются между собой в главном поединке турнира.

История взаимоотношений "Динамо" – "Шахтер":

"Динамо" и "Шахтер" по 11 раз побеждали в розыгрыше Кубка Украины. Сегодняшний победитель установит новый рекорд страны по количеству завоеванных титулов. "Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.

Что касается текущего сезона, то команды встречаются уже в пятый раз. "Шахтер" одержал победу в матче за Суперкубок, "Динамо" отпраздновало две виктории в чемпионате и еще один матч завершился вничью.

Напомним, что накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1. Кубок Украины – единственный шанс "Динамо" завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне.

"Динамо" – "Шахтер". Путь к финалу:

На пути к финалу "Динамо" только в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), разобралось с черниговской "Десной" (2:0) из Первой лиги и разгромило второлиговый "Днепр-1" (4:1). "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

Кадровые потери перед матчем "Шахтер" – "Динамо":

Команды прибыли в Днепр в оптимальных составах. Паулу Фонсека взял на решающий матч всех футболистов, а с "Динамо" прилетел даже Сергей Сидорчук, который только набирает форму после тяжелой травмы. Восстановились после повреждений Виталий Буяльский и Денис Гармаш, пропустившие матч против "Мариуполя" в чемпионате. Также вернутся а поле отбывшие дисквалификацию "горняки" Марлос и Кайоде.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины: коэффициент на победу команда Паулу Фонсеки – 1.85, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.10.

Добавим, что, в случае ничьей в основное время, согласно регламенту, далее команды ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 20:30. Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Мы проведем текстовую онлайн трансляцию с видеоповторами голов и лучших моментов матча.
 
"Шахтер" прилетел в Днепр на финал Кубка Украины Все голы матча 1/2 финала Кубка Украины "Днепр-1" – "Динамо" – 1:4 Видео голов и моментов матча полуфинала Кубка Украины "Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1 То, что победитель определится в дополнительное время или после серии пенальти оценивается практически одинаково – 6.40 против 6.30. Все котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Шахтер" "Шахтер" прогулялся накануне финала Кубка Украины Андрей Шевченко назвал свой самый памятный финал Кубка Украины Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" в финале Кубка Украины Финал Кубка Украины: на поле выйдут почти 200 миллионов евро Победитель финала Кубка Украины установит новый рекорд турнира Футболисты "Динамо" прогулялись по Днепру перед финалом Кубка Украины Интересные факты о финале Кубка Украины Один матч. Один Кубок. Один победитель. Вперед, «Шахтер»! #ДинамоШахтер https://t.co/CXvLcWzkDq pic.twitter.com/F41T9zZE5v — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 мая 2018 г. Команды уже на стадионе Стал известен состав "Динамо" Состав "Шахтера"

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