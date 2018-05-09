Онлайн финала Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер"

В среду, 9 мая, в Днепре на "Днепр-Арене" состоится финал Кубка Украины 2018 года: за трофей поборются гранды нашего футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". "Украинское классико" в национальном Кубке состоится уже в 14-й раз, при этом, в 10-й раз команды встречаются между собой в главном поединке турнира.

История взаимоотношений "Динамо" – "Шахтер":

"Динамо" и "Шахтер" по 11 раз побеждали в розыгрыше Кубка Украины. Сегодняшний победитель установит новый рекорд страны по количеству завоеванных титулов. "Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.

Что касается текущего сезона, то команды встречаются уже в пятый раз. "Шахтер" одержал победу в матче за Суперкубок, "Динамо" отпраздновало две виктории в чемпионате и еще один матч завершился вничью.

Напомним, что накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1. Кубок Украины – единственный шанс "Динамо" завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне.

"Динамо" – "Шахтер". Путь к финалу:

На пути к финалу "Динамо" только в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), разобралось с черниговской "Десной" (2:0) из Первой лиги и разгромило второлиговый "Днепр-1" (4:1). "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

Кадровые потери перед матчем "Шахтер" – "Динамо":

Команды прибыли в Днепр в оптимальных составах. Паулу Фонсека взял на решающий матч всех футболистов, а с "Динамо" прилетел даже Сергей Сидорчук, который только набирает форму после тяжелой травмы. Восстановились после повреждений Виталий Буяльский и Денис Гармаш, пропустившие матч против "Мариуполя" в чемпионате. Также вернутся а поле отбывшие дисквалификацию "горняки" Марлос и Кайоде.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины: коэффициент на победу команда Паулу Фонсеки – 1.85, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.10.

Добавим, что, в случае ничьей в основное время, согласно регламенту, далее команды ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 20:30. Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Мы проведем текстовую онлайн трансляцию с видеоповторами голов и лучших моментов матча.