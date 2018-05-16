Онлайн финала Лиги Европы "Марсель" – "Атлетико"

В среду, 16 мая, в Лионе состоится финал Лиги Европы. В поединке за второй по значимости трофей Европы будут бороться французский "Марсель" и испанский "Атлетико".

"Марсель" и "Атлетико" в еврокубках. Интересно, что за всю историю французские клубы ни разу не выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы. "Марсель" проигрывал здесь в 1999 и 2004 годах. А вот "Атлетико" побеждал в этом турнире в 2010 и 2012 годах.

Зато "Марсель" побеждал в Лиге чемпионов – 1993. А "Атлетико" трижды проигрывал финалы ЛЧ (1974, 2014, 2016).

Интересно, что "Атлетико" уже играл в финале еврокубка в Лионе. В 1986 году мадридцы уступили киевскому "Динамо" в финале Кубка кубков – 0:3.

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История встреч. "Марсель" и "Атлетико" между собой встречались однажды – на групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09. Матч в Мадриде завершился победой хозяев – 2:1, а в Марселе была зафиксирована ничья – 0:0.

"Марсель" – "Атлетико" ставки. Букмекеры считают фаворитом поединка мадридский клуб. Котировки на победу "Атлетико" в основное время – 2,00, на ничью – 3,25, на "Марсель" – 4,25. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Атлетико" – 2,00, "Марсель" – 3,10.

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Трофей. Кубок, вручаемый за победу в Лиге Европы, весит 15 килограммов и является самым тяжелым клубным трофеем Европы. Для футболистов и тренерского штаба команды-победительницы будет выделено 40 памятных медалей.

Цена победы. Напомним, что победитель Лиги Европы попадает в Лигу чемпионов. И если "Атлетико" и так себе гарантировал место в ЛЧ по итогам чемпионата Испании, то "Марсель" за тур до финиша внутреннего первенства на одно очко отстает от зоны ЛЧ.

Матч "Марсель" – "Атлетико" начнется в 21:45. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию поединка с фото со стадиона и видеоповторами голов. Свои прогнозы на игру оставляйте в модуле онлайна: "Накопилось? Говори!"