Онлайн интригующей Первой лиги Украины: видеотрансляции матчей 21-го тура

Смотрите в прямом эфире "Николаев" - "Рух" и другие поединки, в которых решается судьба путевок в Премьер-лигу

В эти дни в интригующей Первой лиге украинского футбола, которая ранее возобновилась после карантина, проходят матчи 21-го тура. Согласно турнирному положению команд, на три путевки в высший дивизион претендуют сразу восемь клубов. Вашему вниманию – расписание и результаты матчей тура, а также онлайн-видеотрансляции поединков. Ранее мы писали, на какие машины похожи клубы-лидеры улетной Первой лиги.

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Понедельник, 29 июня

16:00 Николаев – Рух

17:00 Авангард – Кремень

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18:00 Металлург З – Агробизнес

18:00 Черкасчина – Металлист 1925

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18:00 Горняк-Спорт – Балканы

18:00 Минай – ИнгулецТВ Футбол 1

Вторник, 30 июня

18:00 Прикарпатье – Черноморец

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19:00 Волынь – Оболонь-Бровар

Турнирная таблица Первой лиги

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Ранее мы писали, что коронавирус обнаружили в третьем клубе Первой лиги. Позитивные результаты показали тесты двух членов тренерского штаба "Волыни". Что, впрочем, не помешало лучанам сыграть в предыдущем туре с "Черноморцем" – одесситы победили 5:2.

Смотрите, как "Ингулец" из Первой лиги играл в финале Кубка Украины-2019 с "Шахтером"

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