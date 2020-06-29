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Онлайн интригующей Первой лиги Украины: видеотрансляции матчей 21-го тура

29 июня, 15:25

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите в прямом эфире "Николаев" - "Рух" и другие поединки, в которых решается судьба путевок в Премьер-лигу

В эти дни в интригующей Первой лиге украинского футбола, которая ранее возобновилась после карантина, проходят матчи 21-го тура. Согласно турнирному положению команд, на три путевки в высший дивизион претендуют сразу восемь клубов. Вашему вниманию – расписание и результаты матчей тура, а также онлайн-видеотрансляции поединков. Ранее мы писали, на какие машины похожи клубы-лидеры улетной Первой лиги.

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Понедельник, 29 июня

16:00 Николаев – Рух

17:00 Авангард – Кремень

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18:00 Металлург З – Агробизнес

18:00 Черкасчина – Металлист 1925

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18:00 Горняк-Спорт – Балканы

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18:00 Минай – ИнгулецТВ Футбол 1

Вторник, 30 июня

18:00 Прикарпатье – Черноморец

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19:00 Волынь – Оболонь-Бровар

Турнирная таблица Первой лиги

Читайте также: В Первой лиге после сенсаций между лидером и седьмой командой – три очка: результаты 20-го тура

Ранее мы писали, что коронавирус обнаружили в третьем клубе Первой лиги. Позитивные результаты показали тесты двух членов тренерского штаба "Волыни". Что, впрочем, не помешало лучанам сыграть в предыдущем туре с "Черноморцем" – одесситы победили 5:2.

Смотрите, как "Ингулец" из Первой лиги играл в финале Кубка Украины-2019 с "Шахтером"

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онлайн трансляция Волынь Луцк первая лига Оболонь-Бровар Металлист 1925 Ингулец Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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