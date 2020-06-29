Онлайн интригующей Первой лиги Украины: видеотрансляции матчей 21-го тура

В эти дни в интригующей Первой лиге украинского футбола, которая ранее возобновилась после карантина, проходят матчи 21-го тура. Согласно турнирному положению команд, на три путевки в высший дивизион претендуют сразу восемь клубов. Вашему вниманию – расписание и результаты матчей тура, а также онлайн-видеотрансляции поединков. Ранее мы писали, на какие машины похожи клубы-лидеры улетной Первой лиги.
Понедельник, 29 июня
16:00 Николаев – Рух
17:00 Авангард – Кремень
18:00 Металлург З – Агробизнес
18:00 Черкасчина – Металлист 1925
18:00 Горняк-Спорт – Балканы
18:00 Минай – ИнгулецТВ Футбол 1
Вторник, 30 июня
18:00 Прикарпатье – Черноморец
19:00 Волынь – Оболонь-Бровар
Турнирная таблица Первой лиги
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Ранее мы писали, что коронавирус обнаружили в третьем клубе Первой лиги. Позитивные результаты показали тесты двух членов тренерского штаба "Волыни". Что, впрочем, не помешало лучанам сыграть в предыдущем туре с "Черноморцем" – одесситы победили 5:2.
Смотрите, как "Ингулец" из Первой лиги играл в финале Кубка Украины-2019 с "Шахтером"
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