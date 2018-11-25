Онлайн матча "Александрия" – "Динамо"

В центральном поединке 16 тура украинской Премьер-лиги встретятся "Александрия" и "Динамо". Матч на стадионе "Ника" в Александрии начнется в 19:30. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Александрия" – "Динамо" с фото, видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов игры.

Онлайн "Александрия" – "Динамо"

12:20 Стало известно, в какой форме сыграют команды. Хозяева выйдут в желтых футболках (вратарь – в черном), а гости – в синих футболках (вратарь – в салатовой).

"Александрия" – "Динамо": положение в чемпионате. Киевляне с 32 очками занимают в турнирной таблице второе место (у лидирующего "Шахтера" 41 очко после 16 туров), а "Александрия" отстает на два очка и идет на третьем месте. Таким образом, в случае победы в сегодняшней встрече, "Александрия" может обойти "Динамо" и навязать борьбу за место в Лиге чемпионов.

"Александрия" – "Динамо": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.55, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с коэффициентом 7.70, а на ничью – 3.60. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.60, а на "больше 2,5 голов" – 2.35.

"Александрия" – "Динамо": следующие матчи. В 17 туре украинской Премьер-лиги 3 декабря "Александрия" на выезде сыграет с "Ворсклой", а "Динамо" в тот же день примет одесский "Черноморец". Правда, команда Александра Хацкевича перед этим 29 ноября на выезде сыграет с "Астаной" в групповом этапе Лиги Европы.

"Александрия" – "Динамо": матч молодежных команд. За сутки до поединка основных составов состоялся поединок 16 тура молодежного чемпионата Украины. В нем "Александрия" смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0, гол был забит в середине первого тайма с пенальти.



