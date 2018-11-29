"Динамо" досрочно гарантировало первое место в группе Лиги Европы

Сегодня состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы, а первым из украинских клубов в бой пойшло киевское "Динамо". Единственный гол на поле "Астаны" в ворота местного клуба в середине первого тайма забил Беньямин Вербич – после быстрой атаки с участием Че Че и Виктора Цыганкова, отдавшего результативную передачу пяткой. Теперь "Динамо" набрало 11 очков и досрочно гарантировало себе первое место в группе. У "Астаны" – 8, но по личным встречам киевляне превосходят клуб из Казахстана.

Но игра не была простой, а футболисты "Астаны" имели большое количество голевых моментов. К счастью киевлян, хозяева мазали из выгодных положений, а в конце игры Дениса Бойко подстраховала перекладина.

ОНЛАЙН МАТЧА "АСТАНА" – "ДИНАМО" – 0:1

ВСЕ, ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

90+5 мин. Джанга чуть не оказался с мячом перед нашими воротами, но ему немного не повезло.

90+3 мин. Гармаш – желтая карточка за удар по ногам Кляйнхайслеру в центральном круге.

90+3 мин. Опасный навес Рукавины, но мяч не дошел до адресата.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

90 мин. Че Че – желтая карточка за задержку соперника руками. Срывал опасную контратаку на чужой половине поля.

89 мин. Сидорчук затянул атаку и бил из-за штрафной с сопротивлением – неудачно.

89 мин. Сидклей пробил на подборе перед штрафной – высоко и неточно.

88 мин. После навеса со штрафного Кендзера не успел отреагировать на срезку Гармаша. Но угловой.

87 мин. Сидклей заработал штрафной на левом фланге нашей атаки. Кляйнхайслер заработал желтую карточку – вторую в этом матче.

86 мин. "Динамо" сбивает темп, пытается захватить контроль над мячом.

84 мин. Заключительная замена "Динамо" и матча: Морозюк вместо Цыганкова.

82 мин. Дальний удар Постникова – выше.

81 мин. У-у-у-у-у-у... Перекладина подстраховала Бойко после удара Рукавины (вратарь успел подправить мяч), а Шомко на добивании не попал в рамку. Очень опасно!

80 мин. После долгой подготовки Томасов бил через стенку, но слишком высоко. Но Бойко на всякий случай полетел к девятке.

79 мин. Джанга заработал очень перспективный штрафной в борьбе с Кадаром.

77 мин. Сидклей после прострела Гармаша не успел к мячу – Рукавина опередил. А в повторной атаке бил Че Че, но не удался удар.

76 мин. И тут же – вторая замена "Динамо": Сидорчук вместо автора единственного гола Вербича. Судя по всему, теперь на острие атаки выдвинется Гармаш...

75 мин. Последняя замена "Астаны": Шомко вместо Зайнутдинова.

74 мин. И опять везет "Динамо"! Муртазаев после навеса Рукавины ударом головой мог смело сравнивать счет, но не попал в створ. Выдох.

73 мин. Правый защитник "Астаны" Рукавина подключился к атаке и завершил проход ударом – по диагонали над перекладиной.

72 мин. Дальний и неточный удар Кляйнхайслера с ходу.

69 мин. Вербич чуть не убежал в редкую сейчас контратаку, но сфолил при приеме.

67 мин. А вот и Джанга! После навеса справа пробил головой, легко выиграв за счет роста второй этаж, но не попал в створ.

65 мин. "Астана" пытается отыграться, потому что поражение может поставить команду в неудобное положение перед последним туром, если выиграет "Ренн".

64 мин. Первая замена "Динамо": Гармаш меняет Шапаренко.

62 мин. Вторая замена "Астаны": Джанга вместо Кабананги.

62 мин. Цыганков отдавал тонкую передачу в штрафную, но чуть сильно.

58 мин. Первая замена в матче: Мужиков – вместо Алмейды ("Астана").

57 мин. Цыганков в борьбе с Зайнутдиновым неудачно приземлился. Нужна помощь врачей.

56 мин. Кабананга чуть не пробил по воротам метров с 11-ти, но в борьбе с Бурдой нарушил правила. Опасно! Мяч все чаще оказывается на ударной позиции в нашей штрафной.

55 мин. И еще один удар по воротам Бойко – Томасов под небольшим углом из пределов штрафной, но наш вратарь на месте.

53 мин. Муртазаев пробивал по воротам метров с 16 – прямо в руки Бойко.

52 мин. Шапаренко пытался ворваться в штрафную, но наткнулся на Кляйнхаслера и упал.

51 мин. Вербич в перспективной контратаке отдал слишком сильный пас влево на Шапаренко.

49 мин. И еще одна атака "Астаны". Сначала через центр, потом – справа, с опасным навесом Рукавины. Опять отбились.

48 мин. Еще одна атака "Астаны" по левому флангу – с навесом, но до адресата мяч не дошел.

47 мин. Муртазаев по левому краю рвался к воротам "Динамо" – отбились.

46 мин. Начался второй тайм. Замен нет.

ПЕРЕРЫВ. Отдыхаем. В целом "Астана" владеет инициативой и преимуществом, но "Динамо", не создав обилия моментов, нашло возможность для взятия ворот. Теперь можно после установки Хацкевича спокойно играть на контратаках. Но не на удержание счета. Атаки "Астаны" были опасны, несколько раз киевлянам просто повезло.

45+1 мин. Арбитр компенсировал одну минуту, "Астана" подала штрафной, но навес Алмейды не стал голевым.

45 мин. Кабананга рвался к воротам Бойко, а когда не получилось, делал силовой прострел слева – защитники выбили.

42 мин. Вербич сфолил в атаке, ожидая навес справа.

41 мин. Ууууу, как нас простил Муртазаев – не попал влет по мячу после наброса Томасова, хотя находился в трех метрах от пустого угла ворот. Невероятное везение "Динамо".

40 мин. Попытка подержать мяч динамовцами завершилась ударом Бойко куда подальше, где нет никого из партнеров.

39 мин. Мяч плотно у "Астаны".

38 мин. Массированная атака "Астаны" несколькими волнами, но удалось отбиться.

36 мин. И опять Кабананга: продавил Бурду и с разворота почти с линии штрафной жахнул выше перекладины.

35 мин. После обмена попытками начать атаку в отрыв убежал могучий Кабананга, но не попал в створ с левого края.

33 мин. Эх, не дошел навес с левого края до Вербича! Словенец был в отличной позиции по центру перед воротами.

32 мин. Желтая карточка Постникову – за удар по затылку Вербичу в центре поля.

30 мин. Муртазаев не попал в створ после навеса из глубины.

29 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!! "Динамо", играя практически без моментов, забило первым! Получилась быстрая трехходовка Че Че – Цыганков (пас пяткой) – Вербич, который в борьбе с защитником несильно попал в дальний угол. 0:1. Отлично!

27 мин. Хозяева не дают "Динамо" спокойно выходить из обороны в атаку. Если нужно – фолят на чужой половине поля.

25 мин. Несмотря на то, что игрок "Астаны" оказался на газоне и держался за лицо, футболисты "Динамо" довели атаку до конца, но Эрич в верховой борьбе забрал мяч руками после навеса на Сидклея.

22 мин. Цыганков получил удар в правое бедро и оказался на газоне. Но обошлось.

20 мин. Первый более-менее опасный момент у "Динамо", но Цыганков издали не попал в створ.

19 мин. А теперь Вербич не смог отдать точный пас партнеру, который находился в двух метрах от него. Что происходит?

17 мин. Цыганков прорвал систему встречного отбора и отдал на Шапаренко, но у того не получился короткий пас направо. Газон, напомним, искусственный, но у киевлян на базе тоже есть поля примерно с таким же покрытием.

16 мин. "Астана" продолжает давить, у "Динамо" не получается перехватить инициативу основательно.

14 мин. Шапаренко пытался обострить игру, но не смог обыграть первого же оппонента.

12 мин. "Астана" контролирует мяч. Удар Кляйнхайслера – над перекладиной.

11 мин. Кадар выручил, подстраховав Шепелева, который потерял мяч в центре поля в простом эпизоде.

10 мин. Миколенко обострял атаку навесом слева – неточно.

9 мин. А это просто пожар!!! Че Че позволил себя обокрасть в своей же штрафной (!), Бурда после прострела подстраховал на линии Бойко и выбил мяч с линии ворот (бил Зайнутдинов), а на добивании Томасов не попал в ближний угол. Вот так начало!

7 мин. А вот сейчас "Динамо" очень повезло! После размашистой атаки "Астаны" пошел прострел справа, Бойко среагировал, а Маевский не попал на добивании в дальний угол. Уфф.

6 мин. Вербич на газоне – получил по ногам у бровки. А с форвардами у нас не густо.

5 мин. К неудовольствию болельщиков, "Динамо" забрало мяч под контроль. Правда, закрепить успех пока не удается.

3 мин. Миколенко второй раз на первых минутах допускает ошибку. Нужно успокоиться.

2 мин. И первый опасный момент у ворот "Динамо". Штрафной Томасова – в стенку.

1 мин. Поехали!!!

Появились стартовые составы двух команд.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Гармаш, Русин, Дуэлунн.

"Астана": Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов – Томасов, Маевский, Кляйнхайслер, Муртазаев – Кабананга, Алмейда.

Прямая трансляция матча – на "Футбол-2". Букмекеры Европы дали на победу "Астаны" коэффициент 2,75, на победу "Динамо" – 3,4.

Фото с открытия стадиона, на котором сегодня играют команды. На втором плане – Андрей Шевченко.

"У каждого синтетического газона есть своя специфика, – сказал вчера на пресс-конференции перед матчем "Астана" – "Динамо" Александр Хацкевич. – У нас вообще нет большого опыта игр на искусственном покрытии, хотя в прошлом году играли два матча с "Янг Бойз" – первый матч сложился неудачно, а второй – лучше, ведь мы приспособились. То же самое будет и завтра: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра".

"Динамо" улетело в Казахстан на матч Лиги Европы еще во вторник во второй половине дня – без травмированных Беседина и Буяльского, но с Бурдой в обойме.

Напомним, главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян пообещал, что пробежится по городу в… трусах, если его команда выиграет Лигу Европы. Замахнулись круто или веры мало?