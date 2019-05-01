Онлайн матча "Барселона" – "Ливерпуль"

Текстовая трансляция с фото и видео первого полуфинала Лиги чемпионов

Дорога в Мадрид. Фото: Twitter

В среду, 1 мая, будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов – "Барселона" принимает "Ливерпуль". Встречаются клубы, которые по пять раз выигрывали главный клубный трофей континента. Одному из них придется досрочно сойти с дистанции.

Год назад "Ливерпуль" доходил до финала Лиги чемпионов. Тогда в Киеве английский клуб уступил трофей "Реалу", проиграв со счетом – 1:3 из-за чудовищных ошибок своего вратаря. "Барселона" последний раз была в финале в 2015 году, когда обыграла "Ювентус" – 3:1.

Интересно, что до этого дважды команды встречались в полуфинале еврокубков – Кубок УЕФА – и оба раза проходили дальше мерсисайдцы.

Матч "Барселона" – "Ливерпуль" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы будем вести текстовый онлайн с видеоповторами голов и яркими фото со стадиона.

"БАРСЕЛОНА" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

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Букмекеры о матче. Фаворитом встречи считается испанский клуб. Котировки на победу "Барселоны" – 1.87, на ничью – 3.70, на победу "Ливерпуля" – 4.10. Котировки на выход в финал: "Барселона" – 1.65, "Ливерпуль" – 2.10. В процентах это – 56 на 47 в пользу каталонцев.

История противостояний. Команды проведут девятый матч между собой. На сегодня "Ливерпуль" выиграл три, "Барселона" – два, оба клуба забили по шесть мячей. Правда, по сумме двух встреч все три противостояния остались за англичанами.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Ничья будет не худшим из результатов. Многие приезжали сюда, строили план на игру и получали потом по голове. Месси? Я бы сказал, что Месси – лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов. Мой отец всегда говорил, что лучший – это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет".

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:

"Скорость, с которой играет "Ливерпуль", ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в "Боруссии". Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение. Тройка форвардов "Ливерпуль" играет в невероятном темпе, но важно, как они получают мяч. Мы должны выиграть борьбу в полузащите, чтобы мяч до них не доходил. Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки "Ливерпуль" старается тебя задавить и бросает все силы в атаку".

Серия. "Барселона" не проигрывает дома в Лиге чемпионов 31 матч подряд. Серия из 28 побед и трех ничьих началась в сентябре 2013 года. Каталонцы превзошли предыдущий рекорд – "Бавария" с марта 1998-го по апрель 2002-го не проигрывала на своем поле в 29 матчах подряд.

Домашние дела. В прошлые выходные "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании. Команда завоевывала свой 26-й титул в истории и 8-й за последние 11 сезонов.

В Англии осталось два тура до конца чемпионата: у "МанСити" – 92 очка, у "Ливерпуля" – 91.

Соперники. Победитель нашего полуфинала сыграет с лучшей командой в паре "Тоттенхэм" – "Аякс". Вчера клубы встретились в Лондоне и "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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