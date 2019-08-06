Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Во вторник, 6 августа, в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел" состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов: бельгийский "Брюгге" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 21:30 по киевскому времени, а на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция с описанием всех опасных моментов и видео голов.
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ОНЛАЙН "БРЮГГЕ" – "ДИНАМО" – 0:0
- На предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич рассказал о вероятном появлении на поле новичка команды Жерсона Родригеса, а капитан киевлян Сергей Сидорчук заявил, что это противостояние состоит из двух матчей, поэтому все решаться будет в Киеве через неделю.
История противостояния "Брюгге" и "Динамо":
Ранее команды между собой не пересекались, зато имеют опыт противостояния другим коллективам из Украины и Бельгии. Так, динамовцы провели против представителей Бельгии восемь поединков, одержали три победы и пять встреч проиграли. "Брюгге" 13 раз встречался с украинскими командами, по четыре раза выиграл и проиграл, пять встреч завершились вничью.
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Кадровые проблемы перед матчем "Брюгге" – "Динамо":
"Динамо" прилетело в Бельгию за день до матча. Главный тренер Александр Хацкевич оставил в Киеве чемпионов мира Георгия Цитаишвили и Дениса Попова, а также Николая Шапаренко. Зато вместе с командой полетели Виктор Цыганков, Фран Соль и новичок Жерсон Родригес. Правда, наставник пока не знает, смогут ли они принять участие в поединке.
В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".
"Брюгге" и "Динамо" в чемпионатах:
Накануне очной встречи и "Динамо", и "Брюгге" одержали крупные победы в своих национальных чемпионатах. Киевляне в во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.
А "Брюгге" просто уничтожило бывшую команду нашего Романа Безуса "Сент-Трюйден", забив сопернику шесть мячей. После двух туров они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Бельгии с шестью очками.
Букмекеры о матче "Брюгге" – "Динамо":
Букмекеры считают фаворитом матча бельгийцев: коэффициент на победу команды Филиппа Клемана – 1.91, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.00. Самый вероятный счет – 1:0 в пользу "Брюгге" (7.00). А вот шансы команд выйти в следующий раунд, по мнению экспертов, одинаковые (1.85).
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