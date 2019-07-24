Онлайн матча "Будучность" – "Заря": украинцы стартуют в Лиге Европы

Текстовая трансляция стартового поединка луганской команды в еврокубках

Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 25 июля, луганская "Заря" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы: в Подгорице на стадионе "Под Горицом" подопечные Виктора Скрипника встретятся с "Будучностью" из Черногории. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча с описанием всех опасных моментов.

Где смотреть матч "Будучность" – "Заря"

Поединок в Подгорице пропустит полузащитник Богдан Леднев – он пропускает один поединок из-за красной карточки, полученной еще в прошлом сезоне.

"Будучность" в прошлом сезоне завоевала серебряные медали чемпионата Черногории и стартовала в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги Европы, где без проблем одолела эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1). Это были первые матчи для черногорцев в сезоне, ведь национальный чемпионат у них стартует только 3-го августа – через два дня после ответной встречи с "Зарей".

Луганчане и вовсе пока не проводили официальных матчей, а между встречами с балканцами сыграют матч первого тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы".

Обзор последнего официального матча Зари в прошлом сезоне:

Что делала "Заря" в межсезонье:

По завершению прошлого сезона "Заря" сменила главного тренера – Юрий Вернидуб, возглавлявший команду с 2011 года ушел в отставку, а на его место пришел Виктор Скрипник, становившийся чемпионами Германии во время выступления за "Вердер". Под его руководством луганчане провели восемь контрольных матчей, одержали три победы, дважды проиграли и три раза сыграли вничью. В последнем спарринге, кстати, "Заря" обыграла "Мариуполь", обставившего их на финише прошлого сезона.

Летом луганчане понесли существенную кадровую потерю – капитан и лидер команды Александр Караваев перешел в киевское "Динамо". Зато полноценным игроком команды стал экс-динамовец Богдан Михайличенко, серьезным усилением обещает стать приход воспитанника "Шахтера" Владлена Юрченко, поигравшего в Германии. Также контракты с командой подписали Дмитрий Иванисеня, Лазио, Никола Васил, Джоель Абу Ханна.

Что касается "Будучности", то скромный клуб из Черногории лишь один раз в истории преодолевал второй квалификационный раунд Лиги Европы (в 2010 году). Красноречивым является тот факт, что лидера и звезду команды Милоша Мийича Transfermarkt оценивает всего в 275 тысяч евро. Ране с украинскими командами они не пересекались.

Букмекеры о матче "Будучность" – "Заря":

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом как первого матча, так и всего противостояния: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника в гостях – 1.84, на ничью – 3.45, на победу "Будучности" – 4.60. Шансы команд выйти в следующий раунд оцениваются коэффициентами 1.13 против 6.00 в пользу "Зари".

К слову, в случае выхода в следующий раунд "Заря" поборется за место в плей-офф Лиги Европы с победителем пары ЦСКА София" (Болгария)/"Осиек" (Хорватия).

Арбитр матча "Будучность" – "Заря":

Рассудит команды известный итальянский арбитр Массимилиано Иррати, работающий вне футбольного поля адвокатом. Статус арбитра ФИА он получил только в 2017 году, но уже успел поработать на матче за Суперкубок УЕФА и был включен в список видеоассистентов на ЧМ-2018.

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