Онлайн матча "ЦСКА" – "Заря" в Лиге Европы

Заря Луганск / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

8 августа на стадионе "Васил Левски" в Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным "ЦСКА" и луганской "Зарей". Поединок обслужит судейская бригада во главе с Сандро Шерером (Швейцария).

Скрипник: "Заря" всегда проходила третий отборочный раунд? Не будем нарушать статистику"



На предыдущих этапах квалификации обе команды оказались сильнее коллективов из Черногории. В первом квалификационном раунде Лиги Европы "ЦСКА" выбило "Титоград" из Подгорицы, а во втором раунде было сильнее хорватского "Осиека". Что касается "Зари", то она обыграла вице-чемпиона Черногории "Будучность". На выезде луганчане одержали победу со счетом 3:1, а затем дома еще раз обыграли черногорцев – 1:0.

В чемпионате Украины "Заря" добыла победу над "Ворсклой" (1:0) и сыграла вничью с "Днепром-1" (1:1), а в еврокубках вовсе добыла две победы. У "ЦСКА" после четырех туров в активе две победы при одной ничьей и одном поражении.

У "ЦСКА" нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, поэтому Любко Петрович может выпустить свой сильнейший состав. А вот "Заре" точно не поможет Артем Громов, надорвавший связки голеностопа и вылетевший на четыре недели. В Болгарию отправились все футболисты основной обоймы, а также арендованный у Динамо Назарий Русин.

Реклама

Ориентировочные составы:

"ЦСКА София": Черняускас, Томас, Бодуров, Занев, Джефферсон, Родригес, Фаббрини, Малинов, Бикел, Сове, Эвандро

В тренде Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тимчик, Хомченовский, Иванисения, Леднев, Кочергин, Будковский, Юрченко

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":







Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама