Онлайн ответного матча "Динамо" – "Аякс" в Лиге чемпионов

Во вторник, 28 августа, "Динамо" сыграет с "Аяксом" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния получит место в групповом этапе турнира, а проигравший будет понижен в группу Лиги Европы. Матч "Динамо" – "Аякс" начнется в 22:00, мы проведет текстовую онлайн трансляцию игры с видео-повторами голов.

"Динамо" – "Аякс": прогноз букмекеров. Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным, гости – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Аякса" равен 2.50, тогда как на победу "Динамо" он составляет 2.70, а на ничью – 3.55. Котировки на победу в противостоянии: "Аякс" 1.10, "Динамо" 7.10. Таким образом, математически шансы киевлян попасть в групповой этап Лиги чемпионов оцениваются всего в 13 процентов.

Напомним, что в первом матче неделю назад в Амстердаме "Аякс" победил "Динамо" со счетом 3:1. Как это было:

"Динамо" – "Аякс": положение в чемпионатах. Обе команды пока идут на третьем месте во внутренних чемпионатах. "Динамо" выиграло четыре матча с одинаковым счетом 1:0, после чего сыграло вничью с "Черноморцем" (1:1). В свою очередь, "Аякс" начал с ничьей, а затем одержал победы 1:0 и 5:0.

В такой форме сегодня сыграют команды. "Динамо" – в белом, "Аякс" – в черном. Вратарь голландского клуба будет в голубой форме, украинского – в зеленой:

Фотографии тренировки футболистов "Аякса" на НСК "Олимпийский":





















Как добирался "Аякс". Вояж в столицу Украины голландцы начали вчера в 10:00, сев в автобус и отправившись в аэропорт Схипхол, который дословно переводится как "дырка в корабле". Как и во многих других районах Амстердама, на месте будущего знакового для города строения ранее была большая вода. Со временем море осушили и нашли множество затонувших кораблей. Здесь и построили первую взлетно-посадочную полосу в Голландии, которая со временем превратилась в один из крупнейших узловых центров Европы. На киевскую землю аяксиды ступили в 15:00.













По прибытии в Киев футболисты "Аякса" вечером накануне матча провели тренировку на стадионе "Олимпийский". Вот такой красивый гол в "девятку" был забит в тренировочном режиме:

"Динамо": потери. Накануне поединка наставник киевлян Александр Хацкевич может недосчитаться единственного основного нападающего. Артем Беседин пропустил встречу с "Черноморцем" не из-за плановой ротации, как подумали многие, а по причине травмы. Еще в матче с "Александрией" форвард испытывал проблемы с ахиллом и икроножной мышцей, но благодаря врачам сумел выйти на поле "Йохан Кройф Арены". Сейчас его участие – под вопросом. Если он все же не сумеет восстановиться, место в атаке достанется 19-летнему Назарию Русину, который пока имеет неплохую статистику – 5 игр, 4 мяча. Других кадровых проблем динамовцы не испытывают.

"Аякс": потери. Наставник команды Эрик тен Хаг взял с собой 21 футболиста, оставив дома левого защитника Николаса Тальяфико, уже перебравшего в этой квалификации желтых карточек. Кто его заменит, пока толком не известно. Может вернуться на родную бровку Дэйли Блинд (рекордное приобретение клуба – 16 млн евро), или на этой позиции сыграет Макс Вебер.