Онлайн матча "Динамо" – "Лацио"

В четверг, 15 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" принимает римский "Лацио".

Неделю назад в итальянской столице команды сыграли боевую ничью – 2:2: обзор матча "Лацио" – "Динамо".

Интересно, что котировки на выход в четвертьфинал турнира равные – 1,90. А вот фаворит у букмекеров в этом матче итальянский клуб. Коэффициент на победу "Лацио" – 2,20, на ничью – 3,65, на победу "Динамо" – 3,30.

"Нам предстоит такая игра, когда нужно выжимать из себя все что есть и даже больше, как в плане футбольного мастерства, так и в плане характера. Мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая будет на "Олимпийском", – заявил накануне матча наставник киевлян Александр Хацкевич.

"Динамо" – сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с "Миланом" и "Ювентусом", а не как в прошлой встречи", – слова наставника "Лацио" Симоне Индзаги.

Матч "Динамо" – "Лацио" начнется в 20:00 по киевскому времени, мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча с фото со стадиона и видео повторами голов.