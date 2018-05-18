Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер": битва за титул в молодежном чемпионате

В пятницу в Чапаевке на учебно-тренировочном базе "Динамо" состоится решающий матч в борьбе за золотые медали чемпионата Украины среди футболистов до 21 года. Встретятся команды "Динамо" U21 и "Шахтер" U21. Матч начнется в 14:00, смотреть игру молодежных составов "Динамо" и "Шахтера" онлайн можно на нашем сайте.

На сегодня "Шахтер" с 63 очками (разница мячей: 66–19) лидирует в таблице, опережая киевлян на два очка. Стать чемпионами "горняки" могли еще в минувшем туре, когда конкурент уступил во Львове. Однако и сами дончане не обыграли в Счастливом "Александрию" (0:1) и прервали свою победную серию, которая насчитывала четыре матча. В той встрече травмировался один из лучших футболистов команды в весенней части сезоны Алексей Кащук, чем еще больше усугубил кадровые проблемы "оранжево-черных". Его участие в молодежном Классико, равно как и другого вингера Дмитрия Топалова, теперь под вопросом. Вряд ли успел набрать оптимальные кондиции и Гиорги Арабидзе, много пропустивший в последние месяцы из-за повреждения.

"Динамо" с начала сезона набрало 61 очко (мячи: 80–31) и для победы в первенстве им необходимо лишь выигрывать. Второй этап чемпионата дается подопечным Юрия Мороза непросто: в последних шести матчах они четырежды теряли очки. В прошлый раз это случилось в минувшую субботу во Львове (1:2). К тому же из-за перебора желтых карточек предстоящую встречу пропустит защитник киевлян Владислав Дубинчак.

31 раз играли соперники в молодежном чемпионате. На счету обеих команд по 11 побед, еще 9 поединков завершались вничью. Команда Валерия Кривенцова была сильнее во всех трех молодежных классико этого сезона: дважды по 1:0 в Счастливом и 2:0 на поле оппонента.

Напомним, что основная команда "Шахтера" за тур до финиша чемпионата Украины завоевала золотые медали. В поединке 13 мая "горняки" в Харькове минимально обыграли ровненский "Верес" благодаря голу Марлоса с пенальти уже на пятой минуте встречи. Заключительный матч турнира против киевского "Динамо" 19 мая не будет иметь для "горняков" турнирного значения.